Neuer Chef bei Telekom-Sorgenkind T-Systems verspricht schnelle Wende

DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX) - Der neue Chef des Telekom-Sorgenkinds T-Systems will in zwei Jahren wieder schwarze Zahlen vorweisen können.



"2019 wird sich die Bilanz verbessert haben", sagte Spartenchef Adel Al-Saleh dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "2020 werden wir in den meisten Bereichen wieder Gewinne erwirtschaften und uns im Laufe des Jahres weiter verbessern."

Nur wenige Tage im Amt, verkündete Al-Saleh im Januar Umbaupläne für die Telekom-Großkundensparte, die beim Betriebsrat aber auf Widerstand stoßen. Der Konzernbereich hat 37 000 Mitarbeiter, davon knapp die Hälfte in Deutschland. Die Sparte steckt seit langem in der Verlustzone fest, der Umsatz schrumpft.

Um die angestrebten Verbesserungen zu erreichen, hat Al-Saleh ein neues Konzept für den IT-Dienstleister erstellt. Bei T-Systems solle es künftig nicht mehr darum gehen, mit welchem Kunden wie viel Geld verdient werden kann, sondern darum, welche Produkte funktionieren. Die Organisation werde in elf Einheiten unterteilt, die sich um die verschiedenen Angebote wie SAP-Dienstleistungen oder Produkte für das Internet der Dinge kümmerten, schreibt das "Handelsblatt" mit Berufung auf Al-Saleh.

T-Systems hatte 2017 1,6 Milliarden Euro abschreiben müssen, weil der Wert von Aufträgen überschätzt worden war. Der Vertrieb gewinnt seit Jahren immer weniger lukrative Aufträge und das Kerngeschäft mit IT-Outsourcing schwindet zunehmend. Doch trotz wiederholter Versuche, diesen Trend aufzuhalten, änderte sich bislang wenig./stk/das