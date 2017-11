Neuer Chef des Leipziger Porsche-Werks setzt auf E-Antrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der neue Chef des Leipziger Porsche-Werkes, Gerd Rupp, setzt in Zukunft auch für Sachsen auf die Elektromobilität.



Er sei sicher, dass Porsche am Standort Leipzig die E-Mobilität intensivieren werde, sagte der 49-Jährige. Konkrete Entscheidungen seien dazu aber noch nicht gefallen. Er hoffe, dass er im Laufe des kommenden Jahres Neuigkeiten zu reinen Batteriemodellen der in Leipzig gefertigten Porsches geben könne.