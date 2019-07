Neuer CEO bei der Peter Beglinger Training Zug AG übernimmt Führungs- und Verkaufstrainings

Zug/Schweiz (ots) - Dr. Oliver Mattmann übernimmt die operativeLeitung von Peter Beglinger Training Zug AG und freut sich auf diekommende Herausforderung. Seit 1986 bietet die Peter Beglinger Zug AGerfolgreich etablierte Management Trainings in den Bereichen Führung+ Zeit und Verkauf + Zeit in der Schweiz, Deutschland und inÖsterreich an. Peter Beglinger, welcher sein Wissen und seineErfahrungen in den praxis- und verhaltensorientierten Trainings mitLeidenschaft weitergab, tritt nun in seiner operativen Rolle zurück,wird die Peter Beglinger Training Zug AG jedoch weiterhin alsVerwaltungsrat und Mentor unterstützen. Auf die Frage, weshalb sichDr. Oliver Mattmann für das Führungs- und Verkaufstraining entschied,antwortete er: "Ich war selbst einmal Teilnehmer an einem PeterBeglinger Training und die Inhalte waren unglaublich wichtig für michals junge Führungskraft. Es war eines der wertvollsten Trainings,durch welches ich mich beruflich sowie im Alltag sehr starkweiterentwickeln konnte." Die Trainingsbotschaften sind zeitlos undwerden auch unter der neuen Leitung weiter vermittelt: "Wissen alleingenügt nicht - ES TUN!"Die Trainings für die kommenden Jahre sind bereits terminiert unddas nächste Training startet am 3. September 2019. DieTrainingsschwerpunkte und Termine finden Sie unter:https://www.peterbeglingertraining.ch/Pressekontakt:Dr. Oliver MattmannPeter Beglinger Training Zug AGBaarerstrasse 946300 Zug+41 41 240 92 22info@peterbeglingertraining.chhttps://www.peterbeglingertraining.ch/Original-Content von: Peter Beglinger Zug AG, übermittelt durch news aktuell