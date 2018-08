Neuer CBI-Index: Mehr Investoren an karibischen Staatsbürgerschaften interessiert

London (ots/PRNewswire) -Karibische Staaten sind heutzutage führend in der Branche für dieStaatsbürgerschaft durch Investitionen (CBI, Citizenship byInvestment). Das Programm von Dominica wurde dabei im aktuellenSonderbericht der FT-Publikation PWM zum zweiten Mal in Folge alsbestes Programm der Welt ausgezeichnet.Professional Wealth Management (PWM) (http://www.pwmnet.com) -eine Publikation der Financial Times - gab heute den CBI-Index 2018heraus, in dem die Programme für die aktive Staatsbürgerschaft durchInvestitionen (CBI) klassifiziert werden. Der Sonderbericht vermerkt,dass die expandierende Industrie mehr Investoren anzieht, die mehrMobilität und Geschäftschancen suchen, was oft durch sich veränderndeglobale wirtschaftliche und politische Spannungen ausgelöst wird.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/733531/CBI_INDEX_2018.jpgVon allen 13 CBI-Jurisdiktionen weltweit führt Dominica dieBranche an und erzielte bei fünf der sieben Grundsätze, an denenjedes Programm gemessen wird, perfekte Ergebnisse. In der Ranglistefolgen gleich darauf vier weitere karibische Nationen, wobei derCBI-Pionier St. Kitts und Nevis ein starker Mitbewerber war. Imdiesjährigen CBI-Index werden unter anderem die Programme von Antiguaund Barbuda, Österreich, Bulgarien, Kambodscha, Zypern, Dominica,Grenada, Jordanien, Malta, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, der Türkeiund Vanuatu bewertet.PWM stellt fest, dass weltweit immer mehr Investoren, vor allemaus China, Russland und zunehmend auch aus dem Nahen Osten undAfrika, von der Idee der doppelten Staatsbürgerschaft angezogenwerden. Dieser Trend wird bei globalen Familien, die vongesellschaftspolitischer Instabilität in ihren Heimatländernbetroffen sind, oder bei internationalen Geschäftsleuten, die nacherweiterten visafreien Reise- und Geschäftsmöglichkeiten suchen,sogar noch weiter zunehmen.Der CBI-Index misst sieben Bereiche oder Grundsätze: DueDiligence, Freizügigkeit, Lebensstandard, Mindestinvestitionsaufwand,Einfachheit der Bearbeitung, Zeitrahmen für die Staatsbürgerschaftund obligatorische Reisen oder Aufenthalte. Der unabhängigeWissenschaftler und Designer des CBI-Index, James McKay, betrachtetdiese Bereiche als die wichtigsten Elemente desEntscheidungsprozesses eines Investors bei der Wahl seiner zweitenStaatsbürgerschaft. McKay erklärt die Relevanz der Studie für dieBranche für die Einwanderung durch Investoren: "Der CBI-Indexentwickelt sich rasch zum führenden Instrument für Investoren, um dieLeistung und Attraktivität der globalen Programme für dieStaatsbürgerschaft durch Investitionen genau zu messen."Der Schwerpunkt des Sonderberichts liegt auf der Due Diligence -den Sicherheits- und Überprüfungsverfahren für jedes CBI-Programm,die sicherstellen, dass moralisch fragwürdige Personen ausgeschlossenwerden. Der CBI-Index 2018 hebt den Due-Diligence-Prozess als eineder wichtigsten Komponenten bei der Differenzierung der Programmehervor. Heyrick Bond Gunning, CEO der Due-Diligence-Experten S-RM,kommt zu dem Schluss, dass dies "ein Grundpfeiler aller CBI-Programmesein sollte, die auf Erfolg und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind."In Anlehnung an die Ergebnisse des CBI-Index 2017 bleibt Dominicaaufgrund seines hohen Niveaus bei der rechtzeitigen und einfachenBearbeitung, einer erschwinglichen Investitionsschwelle und einesrobusten Due-Diligence-Rahmenwerks die weltweit beste Jurisdiktionfür wirtschaftliche Staatsbürgerschaft. Dieses Ergebnis ist einBeweis dafür, dass das CBI-Programm des kleinen karibischen Landesdie Herausforderungen der Hurrikansaison des vergangenen Jahreserfolgreich gemeistert hat. Darüber hinaus wurde Dominica mit derjüngsten Ankündigung einer Initiative zu einem landesweiten Styropor-und Kunststoffverbot international als verantwortungsbewusster Teileiner Global Community ausgezeichnet - genau die Denkweise, die dasführende CBI-Programm des Landes leitet. Dominica ist außerdem einvorbildliches Beispiel dafür, wie CBI-Mittel zur Verbesserung desLebens seiner Bürger eingesetzt werden können, so beispielsweise mitdem kürzlich angekündigten Bau von 5.000 neuen Häusern, dievollständig aus dem CBI-Programm finanziert werden.Die Föderation von St. Kitts and Nevis, die im CBI-Index 2018 anzweiter Stelle rangiert, verbesserte ihre Performance in denBereichen Mindestinvestitionsaufwand (Erschwinglichkeit) undFreizügigkeit. In den letzten Bereich investiert das Landkontinuierlich, und Inhaber von St. Kitts- und Nevis-Pässen könnenvisafrei in über 150 Länder und Territorien reisen. Das Programm derFöderation hat mit der Gründung des sehr beliebten temporärenHurricane Relief Fund eine niedrigere Investitionsschwelleeingeführt. Mit dem Sustainable Growth Fund - einer neuen staatlichenFördermethode, die die Entwicklung sozialer und wirtschaftlicherInitiativen in St. Kitts und Nevis unterstützen soll - bietet sieweiterhin das, was viele in der Branche als Platin-Standard ansehen.Post-Brexit-Debatten haben das Bewusstsein für den Wert dereigenen Staatsbürgerschaft und die Sicherheit, die sie vermittelt -oder das Fehlen einer solchen Sicherheit -, geschärft. "Bei einerimmer restriktiveren Einwanderungspolitik wird das ThemaFreizügigkeit zu einem Schlüsselfaktor", bestätigt Selby du Pasquier,Leiter der Genfer Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin.Eine detaillierte Auflistung der Ergebnisse des CBI-Index 2018finden Sie im vollständigen Bericht, den Sie unterhttp://www.cbiindex.com kostenlos herunterladen können.Informationen zum CBI INDEXDer CBI-Index ist die weltweit einzige umfassende Studie über dieJurisdiktionen, die eine Staatsbürgerschaft durch Investitionenanbieten. Das Bewertungssystem ist darauf ausgelegt, anhand vonsieben Schlüsselindikatoren die Leistung und Attraktivität alleraktiven staatlich geregelten Programme für Staatsbürgerschaften durchInvestitionen zu messen. Ziel ist es, einen strengen undsystematischen Mechanismus für die Bewertung vonStaatsbürgerschaftsprogrammen zur Verfügung zu stellen und denEntscheidungsprozess für die Betroffenen zu erleichtern. DerCBI-Index ist ein unabhängiger Sonderbericht, der erstmals 2017 vonProfessional Wealth Management (PWM), einer Publikation der FinancialTimes, veröffentlicht wurde.