Neuer CARE-Bericht: Zehn Krisen, von denen Sie 2016 nichts gehört haben / Hunger in Eritrea, Madagaskar und Nordkorea fernab der Schlagzeilen

Die internationale Hilfsorganisation CARE hat ineinem heute veröffentlichten Bericht untersucht, welche humanitärenKrisen und Naturkatastrophen im vergangenen Jahr die geringstemediale Berichterstattung erhalten haben. Die Analyse "Suffering inSilence: The 10 most underreported crises in 2016" ergab, dass dieNahrungskrisen in Eritrea, Madagaskar und Nordkorea 2016 am wenigstenBerichterstattung erhielten. Ebenfalls unter den Top Ten sind dieNahrungskrise in Papua-Neuguinea, die Konflikte in Burundi, derTschadsee-Region, der Demokratischen Republik Kongo, derZentralafrikanischen Republik und dem Sudan, sowie Überschwemmungenin Bangladesch."Es gibt zahlreiche humanitäre Krisen weltweit, die es nicht indie Nachrichten schaffen, häufig, weil sie von anderen Katastrophenund Schlagzeilen verdrängt werden, weil es kaum Zugang fürJournalisten gibt oder schlichtweg, weil es vermeintlich keinInteresse an der Region oder dem Konflikt gibt. Mit diesem Berichtmöchte CARE daran erinnern, dass jede Krise Öffentlichkeit verdient",erklärt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CAREDeutschland-Luxemburg.CARE hat über 30 Naturkatastrophen und Konflikte aus dem Jahr2016 analysiert, unter denen mindestens eine Million Menschengelitten haben. Dabei wurden mehr als 250.000 französische, englischeund deutsche Onlinemedien dahingehend ausgewertet, wie häufig überdiese Krisen 2016 berichtet wurde.Die mediale Aufmerksamkeit für eine Krise hat einen hohen Einflussauf politisches und gesellschaftliches Engagement und dieSpendenbereitschaft. "Die Medien haben mit ihrer Berichterstattungein wichtiges Werkzeug in der Hand, um Krisen auf die öffentlicheAgenda zu bringen, politisches Handeln anzumahnen und den Hilfsbedarfdarzustellen", so Zentel. "Gleichzeitig sollte die Politik sich nichtnur von Schlagzeilen leiten lassen. Häufig beschäftigen sichPolitiker mit sichtbaren, uns nahen Krisen, um Handlungsfähigkeitgegenüber ihren Wählern zu demonstrieren. Die humanitären Krisen,über die CARE in diesem Bericht schreibt, wurden nicht einfachvergessen. Sie werden bei voller Kenntnis ignoriert undvernachlässigt."Gleichzeitig sieht CARE auch Hilfsorganisationen in derVerantwortung, immer wieder auch vergessene Krisen zu kommunizieren.Karl-Otto Zentel: "Das ist ganz klar auch unsere Verantwortung, dasswir nicht ausschließlich auf Schlagzeilen und mediales Interessereagieren, sondern in unserer Öffentlichkeitsarbeit auch immer wiederüber Krisen sprechen, von denen sonst nicht berichtet wird - und fürdie zu wenig Unterstützung zur Verfügung gestellt wird."Der vollständige Bericht (englische Sprache) kann hierheruntergeladen werden: https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/Medieninformationen/CARE-Bericht_Suffering_in_Silence_web_version.pdf