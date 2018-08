Neuer Brotbackautomat Croustina von Panasonic / Der Erste, der eine feste Kruste backt - wie frisch vom Bäcker (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Frisches Brot ist etwas ganz Besonderes. In die noch warmeBrotscheibe mit Butter zu beißen, ist ein außergewöhnlicher Genuss.Und das Leckerste daran ist die schöne feste Brotkruste. Croustinavon Panasonic ist der erste Brotbackautomat, der Brote mit einerappetitlich knusprigen Kruste und einer saftigen Krume backen kann.Durch das Zusammenwirken speziell von Panasonic entwickelterTechnologien backt Croustina erstmals Krustenbrote auf demhandwerklichen Niveau eines traditionellen Bäckers. Dabei stehen derFantasie beim Brotbacken zu Hause viele kulinarische Möglichkeitenoffen - mit Croustina kann eine große Vielfalt von Rezepten mitgesunden Zutaten nach Wahl in leckere Backergebnisse verwandeltwerden.Kneten, Gehen, Backen - jede Stufe bei der Herstellung einesBrotes wurde von Panasonic optimiert. So gewährleistet die neuentwickelte Kombination aus Knethaken und Wangen im Backbehälter einesorgfältige Verarbeitung des Brotteigs. Der Teig wird im Backbehälterabwechselnd gedehnt und gehalten. Es entsteht ein fester Teig vonfeinporiger Konsistenz, der mit bloßen Händen nur sehr aufwendigherzustellen wäre. Zwei Temperatursensoren überprüfen sowohl dieInnentemperatur des Brotbackautomaten als auch die Raumtemperatur, umdas Gehen des Teigs zeitlich zu steuern. So gelingen konstante undverlässliche Backergebnisse unabhängig von der Umgebungstemperatur.Der Backvorgang profitiert von der optimierten Heizstruktur imInneren, die einen traditionellen Backofen nachahmt. Ein innovativer,hitzereflektierender Innendeckel und ein zentrales Heizelement, dasden Backbehälter auf halber Höhe umfasst, arbeiten wie ein Ofenzusammen, um die Hitze gleichförmig auf der Oberseite des Brotes zuverteilen und eine gleichmäßig knusprige und gebräunte Kruste zuerzielen. Auch die ovale Form des kratzfesten Backbehälters bleibtder Tradition verpflichtet. So bietet Croustina Brote in klassischerForm mit perfekt krosser Kruste.Hobbybäcker können mit dem Brotbackautomaten Croustina vonPanasonic ihrem Wunsch nach selbst gebackenem Brot zu Hausenachgehen. Ob französisches Weißbrot, glutenfreies Brot oderknackiges Kürbisbrot - dank unzähliger Kombinationsmöglichkeiten sindder kulinarischen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ganz nach Lustund Laune können verschiedene Mehlsorten, Kräuter, Körner und Nüssevariiert werden.Basierend auf 30 Jahren Erfahrung verbessert Panasonic seineBrotbackautomaten kontinuierlich und hat schon frühzeitig dieBedürfnisse von Allergikern in die Konzeption der Programmeaufgenommen. Zwei der 18 Auto-Programme des Croustina eignen sich zumZubereiten von glutenfreiem Brot und Kuchen. Außerdem stelltCroustina ganz einfach Pizzateig her und übernimmt die Herstellungvon leckerer Marmelade.Mit seinem schlichten und platzsparenden Design passt der neueBrotbackautomat optimal in jede Küche. Croustina ist ab Oktober inmattiertem Schwarz (SD-ZD2010) oder mattiertem Weiß (SD-ZP2000) für299 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten finden Sie auf YouTubeunter https://www.youtube.com/playlist?list=PLBFED6C01B24DC35DÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend, unterhält Panasonic inzwischen 591Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hatden Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/globalund www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comAnsprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur)Julia BouwmanTel.: +49 (0)40 808114-212E-Mail: julia.bouwman@brand-pier.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell