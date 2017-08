Neuer Blog «Wachstum für Deutschland» gestartet

Düsseldorf (ots) - Unternehmen sollten vorhandene Wachstumschancenbesser nutzen und ihre Strategien stärker an langfristigerWertsteigerung ausrichten. So lautet eine Botschaft des neuenWirtschaftsblogs «Wachstum für Deutschland», der heute offiziell anden Start gegangen ist. Erreichbar ist dieser ab sofort unter derInternetadresse: "wachstum-fuer-deutschland.de".Initiatorin ist die Wachstumsexpertin und frühereMcKinsey-Beraterin Dr. Anja Henke, aktuell Geschäftsführerin derBeratungsboutique Carpe Viam. Ihr in über 20 Jahren aufgebautesWissen zu wirtschaftlichem Wachstum teilt sie in ihrem Blog nunerstmals mit einer breiten Öffentlichkeit.Ziel des Blogs «Wachstum für Deutschland» ist es, Unternehmen beider nachhaltigen Wertsteigerung zu unterstützen und so auch einenBeitrag zur Stärke der deutschen Wirtschaft insgesamt zu leisten.Denn aus Sicht der Expertin liegen hierzulande noch viel zu vieleWachstumspotenziale brach. Unternehmen sollten sich nicht inkurzfristiger Gewinnorientierung verlieren oder zu lange an "alten"Geschäftsmodellen festhalten - dies hemmt langfristig ihren Erfolg.Vielmehr geht es darum, sich mit den passenden Strategien aufwichtige Innovationen und den erforderlichen Wandel auszurichten.Unternehmenslenkern, Managern und Mitarbeitern liefert der Blog«Wachstum für Deutschland» daher zahlreiche wissenschaftlicheErkenntnisse, Fallbeispiele, Methoden und Impulse für dieerfolgreiche Gestaltung von profitablem Wachstum. Beantwortet werdendabei beispielsweise Fragen wie: Welche Wachstumsstrategien schaffenden höchsten Mehrwert? Wie lassen sich typische Wachstumsfallenerkennen und vermeiden? Ist Wachstum ökologisch bedenklich undmoralisch verwerflich? Wie lassen sich disruptive Innovationengestalten? Welche digitalen Geschäftsmodelle haben eine Zukunft?Insgesamt will der Blog neues Denken über wirtschaftlichesWachstum inspirieren und praktische Anregungen für Strategie undUmsetzung geben. Zugleich sind die Leser eingeladen, sich mit eigenenKommentaren und Erfahrungsberichten aktiv am Dialog zu beteiligen."Der Blog ´Wachstum für Deutschland´ bietet Unternehmen ein Forumfür Strategie, Innovation und Change und soll deren Erfolgbeflügeln", sagt Anja Henke. "Nur durch nachhaltiges Wachstum lassensich hierzulande Wohlstand und Lebensqualität ausbauen und eineattraktive Zukunft gestalten."Damit dies gelingt, so zeigt sich die Blog-Initiatorin überzeugt,braucht es mehr geteiltes Wissen und vernetztes Engagement.Weitere Informationen: www.wachstum-fuer-deutschland.dePressekontakt:Kontakt für RückfragenDr. Anja HenkeGeschäftsführerinCarpe Viam GmbHKönigsallee 6140215 DüsseldorfTelefon: +49 211 - 301 22 202E-Mail: a.henke@carpeviam.comwww.carpeviam.comOriginal-Content von: Carpe Viam GmbH, übermittelt durch news aktuell