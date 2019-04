Neuer Bericht von Colliers International und CMS meldet besorgniserregenden Mangel an studentischem Wohnraum in MOE

Studie zeigt extremen Engpass bei studentischem Wohnraum in MOEmit einem Volumen von bis zu 4 Mrd. EURWarschau ist das Schlusslicht unter dem MOE-Städten, gefolgt vonBudapest32 % der befragten Investoren sind im studentischen Wohnraumsektorin MOE bereits aktiv oder planen kurz- bis mittelfristig aktiv zuwerden91 % der Investoren sind der Überzeugung, dass der Bau vonStudentenwohnheimen (PBSA) in MOE in den nächsten acht Jahren anBedeutung gewinnen wirdLondon (ots/PRNewswire) - Ein neuer Bericht von ColliersInternational und der internationalen Anwaltskanzlei CMS sagt inMittel- und Osteuropa für die kommenden 10 Jahre einen großen Mangelan Studentenunterkünften voraus. In ihrem dritten gemeinsamenImmobilienbericht'Student accommodation in CEE - the next big thing?'(http://www.colliers.com/-/media/files/EMEA/emea/research/CEE/2019_CEE_CMS-Colliers_StudentAccommodation.pdf?la=en-gb) beleuchten dieAutoren die Entwicklung des Studentenwohnheimsektors in denwichtigsten 6 MOE-Ländern: Bulgarien, Tschechische Republik, Ungarn,Polen, Rumänien und Slowakei. Befragt wurden Investoren zur Bedeutungdes studentischen Wohnraums in MOE als Anlageklasse sowie zu ihrenErwartungen für die Zukunft.Mehr als 32 % der für den Bericht befragten Investoren sind imstudentischen Wohnraumsektor in MOE bereits aktiv oder habenentsprechende Pläne. Polen rangierte als der beliebteste Markt fürbestehende sowie zukünftige Investitionstätigkeit (50 % derBefragten), gefolgt von der Tschechischen Republik (28 %) und Ungarn(14 %). Aus dem Bericht wird deutlich, dass in zahlreichen Regionendas Angebot deutlich hinter der erwarteten Nachfrage zurückbleibt.Laut dem Bericht wird in den meisten MOE-Städten bis 2028 einbesorgniserregender Mangel an studentischem Wohnraum entstehen. AufBasis eines Nachfrage-Angebot-Modells, bei dem eine berechnetePrognose internationaler Studierenden in der Stadt der Anzahl derBetten gegenübergestellt wird, ergab sich für Warschau bis 2028 dergrößte Wohnraumengpass (8.399 fehlende Betten), gefolgt von Budapest(-3.679), Krakau (-1.227), Prag (-1.795) und Bratislava (-298).Bukarest war die einzige Stadt mit einem Überschuss. Wenn man beidiesem Szenarium ein Bett pro Schlafzimmer zugrunde legt, entsprichtdies einem Börsenwert von 1,22 Mrd. EUR.PDF: https://mma.prnewswire.com/media/858858/Colliers_International_and_CMS.pdf(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/858857/Colliers_International_and_CMS.jpg)Pressekontakt:Pressekontakt: Colliers International: Aleksandra WasilewskaPR Director | EMEAMobil +48-510-020-050aleksandra.wasilewska@colliers.comCMS: Laura SwartzSenior PR ManagerCMST: +44-(0)207-367-2303E: laura.swartz@cms-cmno.comOriginal-Content von: Colliers International and CMS, übermittelt durch news aktuell