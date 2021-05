Neuer Bericht: Markt für medizinisches Cannabis wächst weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der globale Markt für medizinisches Cannabis wird in den nächsten sieben Jahren mit einer CAGR von 23,9 % wachsen und bis 2028 voraussichtlich 49,1 Milliarden US-Dollar erreichen, so ein neuer Bericht von ResearchAndMarkets.

Der Bericht “Medical Cannabis Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis By Product Type, Medical Application, and Geography” analysiert eine Vielzahl von Aspekten, die den medizinischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung