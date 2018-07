Neuer Beirat: KBA soll Verbraucherinteressen stärker berücksichtigen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Mithilfe eines Beirats soll das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Verbraucher- und Umweltinteressen künftig stärker berücksichtigen.



Das Gremium soll außerdem dazu beitragen, dass die Transparenz der Behörde deutlich gesteigert wird. Das geht aus einem Konzept hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern von Bundesministerien sowie von Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Verbraucherverbänden. Die erste Sitzung soll unter Leitung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am 23. August stattfinden.

Beim "Dieselgipfel" von Politik und Autoindustrie vor einem Jahr waren verschiedene Maßnahmen vereinbart worden. So ging es darum, die schlechte Luft in deutschen Städten durch sauberere Dieselautos zu verbessern. Daneben wurde auch vereinbart, dass beim KBA ein "Verbraucherbeirat" eingerichtet wird. In diesem Gremium sitzen nun aber auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden./hoe/DP/zb