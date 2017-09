Neuer Bain-Event in Frankfurt am Main / Berufseinsteiger und Studierende diskutieren Banking der Zukunft

München (ots) - Wie verändern digitale Innovationen das Banking inden nächsten fünf Jahren? Welche Rolle spielen dabei diefortschreitende Regulierung, Advanced Analytics und Technologien wieBlockchain? Um diese spannenden Fragen dreht sich die Veranstaltung"Banking2022 - Reshaping the Banking Industry" der internationalenManagementberatung Bain & Company am 19. und 20. Oktober 2017 inFrankfurt am Main. Das neu geschaffene Eventformat soll den Austauschzwischen Branchenexperten von Bain und Young Professionals aus derFinanzdienstleistungs- und Technologiebranche fördern. AuchUniversitätsstudierende und Promovierende aller Fachrichtungen mitausgeprägtem Interesse an Banken- und Finanzthemen können teilnehmen."Als eine der weltweit führenden Managementberatungen imFinanzdienstleistungssektor suchen wir stets den Austausch mit jungenTalenten", erklärt Dominik Thielmann, Partner bei Bain & Company undzuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Unser Eventbietet den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit zu entdecken, wiewir gemeinsam mit unseren Kunden das Banking von morgen gestalten."Die Digitalisierung eröffnet Banken weitreichende Chancen. Dochdafür müssen sie ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten - und habendabei mit Blick auf neue Wettbewerber wie Fintechs oft einen enormenZeitdruck. Innovative digitale Angebote und Services, Cross-Sellingin den Filialen und die Vorwärtsintegration der Beratung in dasGeschäft ihrer Kunden spielen für Banken eine wichtige Rolle imRahmen ihrer Transformation. "Führende Kreditinstitute bauen auf dieumfassenden Fachkenntnisse unserer Banken- und Technologieexperten",betont Dr. Dirk Vater, Bain-Partner und Leiter der PraxisgruppeBanken im deutschsprachigen Raum. "Die Beratung vonFinanzdienstleistungsunternehmen hat deshalb einen wesentlichenAnteil an unserem anhaltend überdurchschnittlichen Wachstum."Bewerbung noch bis Mitte September möglichAm ersten Tag der Veranstaltung haben die Teilnehmer dieGelegenheit, die Branchenexperten von Bain bei einem Dinnerpersönlich kennenzulernen. Gemeinsam kreieren sie ein Menü ausitalienischen Spezialitäten. Am zweiten Tag stellen die Berater ihrePerspektiven und Analysen zur Zukunft des Bankings vor. In denanschließenden Diskussionen können die Teilnehmer ihre Sichtweiseneinbringen, mit den Bankenexperten wesentliche Herausforderungenerarbeiten und effektive Lösungsansätze entwickeln.Die Bewerbungsfrist für Young Professionals mit bis zu drei JahrenBerufserfahrung sowie Universitätsstudenten (Bachelor und Master) undPromovierende aller Fachrichtungen endet am 17. September 2017.Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess, zu Programm undAnsprechpartnern gibt es unter: www.joinbain.de/banking2022.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik,Bain & Company Germany, Inc.,Karlspatz 1,80335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell