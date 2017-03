Neuer Bahnchef präsentiert Bilanz - Konzern macht wieder Gewinn

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Bahnchef Richard Lutz kann bei der Bilanzvorlage am Donnerstag bessere Zahlen als im Vorjahr vorlegen.



Nach Angaben aus dem Konzernumfeld stieg der Betriebsgewinn im vergangenen Jahr um elf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro, auch unterm Strich wird ein Plus erwartet. Für 2015 hatte Lutz in seiner Funktion als Finanzvorstand erstmals seit Jahren einen Verlust verkündet.

Der 52-Jährige ist seit Mittwoch Vorstandschef, die Verantwortung für die Finanzen behält er. Bei der Bilanzvorlage sind auch Aussagen zur Strategie des Bundeskonzerns üblich. Der Aufsichtsrat erwartet, dass Lutz den Kurs seines Vorgängers Rüdiger Grube für mehr Kunden und Qualität fortsetzt./bf/DP/das