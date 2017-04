Neuer BA-Chef Scheele: Aus Arbeitsvermittlern Joblotsen machen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Arbeitsagenturen sollen nach Plänen des neuen Vorstandschefs der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, künftig auch die Funktion von Joblotsen übernehmen.



"Wir wollen verstärkt Angebote in den Arbeitsagenturen machen, die neben der Vermittlung von Arbeitslosen auch auf die Beratung von Beschäftigten setzen", sagt Scheele in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Der Beratungsaspekt wird einen anderen Schwerpunkt bekommen."

Er sehe dies - neben der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und der deutlich verbesserten Berufsberatung von Schulabgängern sowie Ausbildungs- und Studienabbrechern - als eine der vordringlichsten Aufgaben während seiner Amtszeit an, betonte er. Die Arbeitsagenturen sollen entsprechend weiterentwickelt, die Mitarbeiter speziell dafür aus- und fortgebildet werden, kündigte er an. Scheele hatte am 1. April die Nachfolge des aus Altersgründen ausgeschiedenen BA-Chefs Frank-Jürgen Weise übernommen./kts/DP/stb