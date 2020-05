Neuer B2B-Marktplatz für Verpackungen aus Wellpappe startet in Deutschland / Versandhändler und andere Unternehmen sparen Zeit und Geld / Verpackungslieferanten erreichen neue Kunden (FOTO)

Hamburg (ots) - Der digitale B2B-Marktplatz Box Inc startet mit seinem Angebot jetzt auf dem deutschen Markt. Mit seiner Plattform https://www.boxinc.com/de hilft das Startup vor allem kleinen und mittleren Unternehmen dabei, Verpackungen aus Wellpappe einfach und schnell online zu beschaffen. Gleichzeitig ermöglicht der Online-Marktplatz Lieferanten den Zugang zu neuen Kunden, ohne eine eigene digitale Präsenz aufbauen zu müssen. Box Inc ist damit eine smarte Lösung zur Beschaffung von Verpackungen aus Wellpappe, die den Zeit- und Arbeitsaufwand reduziert, um das beste Angebot von zuverlässigen Lieferanten zu finden.Da der Trend immer weiter in Richtung E-Commerce geht, nützt der Marktplatz vor allem Online-Versandhändlern. Aber auch traditionelle Unternehmen, die offen für digitale Lösungen in der Beschaffung sind, profitieren von der Plattform. "Box Inc digitalisiert den traditionellen Einkaufsprozess, indem es Käufern und Verkäufern von Verpackungen aus Wellpappe ermöglicht, den gesamten Beschaffungsprozess online abzuwickeln", so Mikael Fristedt Westre, CEO von Box Inc. "Da die Kunden zunehmend digitale Bequemlichkeit erwarten, bieten wir eine intelligente Lösung, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Suche nach dem besten Angebot reduziert. Die Lösung ist für Käufer kostenlos."Auf Kundenseite ist der Prozess der Verpackungsbestellung intuitiv: Der Kunde wählt ein Produkt aus, fordert einen Kostenvoranschlag an, vergleicht, bestätigt und bezahlt. Dieser Prozess spart Zeit und Geld. Durch die Nutzung der Plattform können Kunden auch neue Lieferanten finden, die zu ihren Bedürfnissen passen. Unterschiedliche Größen oder Mengen stellen kein Problem dar. Selbst Zollspezifikationen können berücksichtigt werden. Wenn Verpackungen bedruckt werden müssen, können deutsche Verpackungslieferanten helfen.Auf der anderen Seite hilft Box Inc den Verpackungslieferanten, ihr Geschäft auszubauen, indem sie neue Kunden erreichen. Dank Box Inc brauchen die Lieferanten keine E-Commerce-Plattform einzurichten oder in Verkaufs- und Marketingaktivitäten zu investieren. Die Plattform ist auch für Lieferanten einfach zu bedienen, reduziert deren Kosten für die Verwaltung von Kundenanfragen und gewährleistet einen sicheren Zahlungsprozess.Über Box IncBox Inc ist ein digitaler B2B-Marktplatz zur Beschaffung von Verpackungen aus Wellpappe. Die Plattform macht es für Unternehmen einfacher, Verpackungen zu kaufen, die erneuerbar und kunststofffrei sind, weitgehend recycelt werden und für Marken und Unternehmen eine CO2-arme Alternative sind. Box Inc wurde 2019 gegründet und gehört zu Stora Enso, das weltweit zu den führenden Anbietern von nachhaltigen Lösungen in den Bereichen Verpackung, Biomaterialien auf Holzbasis, Holzbau und Papier zählt. Box Inc operiert als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen, folgt jedoch dem strengen Lieferanten-Verhaltenskodex von Stora Enso in Bezug auf Nachhaltigkeit.Weitere Informationen: https://www.boxinc.com/dePressekontakt:Box Inc Pressestelle c/o Industrie-Contact AGJonathan Klimkejonathan.klimke@ic-gruppe.comTel. +49 40 899 666-32Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144042/4587201OTS: Box IncOriginal-Content von: Box Inc, übermittelt durch news aktuell