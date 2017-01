Neuer Außenminister Gabriel reist nach Paris

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die erste Reise des neuen Außenministers Sigmar Gabriel führt nach Paris. Er will dort mit seinem Amtskollegen Ayrault zusammentreffen. Dabei wollen beide über die künftige Europa-Politik und internationale Fragen sprechen.

Ein gutes Verhältnis zu Frankreich sei Gabriel ein wichtiges Anliegen, so ein Sprecher. Zudem wolle er mit Blick auf die neue Regierung in Washington rasch mit US-Außenminister Rex Tillerson zusammentreffen. Gabriel war am Freitag als Außenminister vereidigt worden. Zuvor hatte er auf die Kanzlerkandidatur für die Sozialdemokraten verzichtet und war als Parteichef und Wirtschaftsminister zurückgetreten. Sein Vorgänger, Frank-Walter Steinmeier, war wegen seiner Kandidatur um die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck aus dem Amt ausgeschieden.

