Neuer Auftrag für Klüh Cleaning

Düsseldorf (ots) - Die Casino Royal Gruppe ist einer der führendenBetreiber von Automaten-Casinos in Deutschland. Das Unternehmen istan 130 Standorten vertreten, davon 90 allein in Nordrhein-Westfalen.Seit dem 1. Februar 2017 übernimmt Klüh Cleaning die Reinigung undschafft damit eine saubere und angenehme Atmosphäre in den Casinos.Rund 140 Klüh-Mitarbeiter bundesweit sind für die nächsten zweiJahre für die Unterhalts- und Glasreinigung verantwortlich sowie fürdie Reinigung von Grün- und Grauflächen. Auch die Versorgung mitVerbrauchsmaterialien gehört zu den Kerntätigkeiten des Klüh-Teams.Mit Casino Royal vertraut ein weiteres Unternehmen, das über eingroßes Netz an Standorten verfügt, auf die Expertise von KlühCleaning. Der Düsseldorfer Dienstleister betreut eine Vielzahl vonFilialisten aus diversen Branchen und ist mit den spezifischenAnforderungen von dezentralen Strukturen bestens vertraut.Über Casino Royal:Mit einem Gerätepool von ca. 3.500 modernstenGeldgewinnspielgeräten und ihrem Angebot an Unterhaltungsgerätengehört die Casino Royal Gruppe mit Stammsitz in Duisburg und mehr als1.000 Mitarbeitern zu den größten Spielhallenbetreibern inDeutschland.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Servicesmit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning,Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- undPersonal-Services sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmensetzt mit 46.797 Mitarbeitern in acht Ländern über 685 Mio. Euro um(2015).Pressekontakt:Klüh Service Management: Ivanka Pataca |Tel.: 0211 90 68-232 | i.pataca@klueh.deosicom | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Kl?h Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell