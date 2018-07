Neuer Arcadis City Investor Guide für Berlin: Run auf Hauptstadt-Immobilien reißt nicht ab / 58 Cent je investierten Euro von ausländischen Investoren / Worauf Interessierte jetzt achten sollten

Darmstadt (ots) - +++ Der Investor Guide Berlin ist über folgendenLink zum Download verfügbar: http://ots.de/Qhczf9 +++Bevölkerungsentwicklung, Übernachtungszahlen, Immobilienpreise:Berlin boomt! Ein Ende des Trends scheint nicht in Sicht. Knapp dreiJahrzehnte nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung präsentiertsich die Spreemetropole in immer mehr Disziplinen als Klassenbeste.Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt, die Unternehmen stellenneue Mitarbeiter ein, Sport- und Kultur-Events sind ausgebucht.Gleichzeitig zeigen aber Wohnungsnot, das Drama um den neuenHauptstadtflughafen, die hohe Auslastung der Verkehrsinfrastrukturund lange Genehmigungszeiten für Neu- oder Umbaumaßnahmen auch dieSchattenseiten des Wachstums.Immobilienkäufer lassen sich davon kaum beirren. Und so reißt derGeldstrom mit dem Ziel Beton noch lange nicht ab. Vor allemausländische Akteure verbreiten unverändert Goldgräberstimmung. 2017stammten von jedem Euro, der in Berliner Immobilien investiert wurde,58 Cent von einem internationalen Investor, heißt es in dem nunvorgelegten ersten "City Investor Guide Berlin" des weltweit tätigenPlanungs- und Beratungsunternehmens Arcadis. Aber lassen sich diehohen Renditeerwartungen, die viele dieser Immobilienanleger haben,am jetzigen Markt überhaupt (noch) erfüllen? Und falls ja, in welchenLagen und Assetklassen? Auf welche Hürden und Hindernisse sollten dieAkteure vorbereitet sein? Was ist anders als in Frankfurt, Hamburgoder München?"Die Immobilienpreise in Berlin haben im vergangenen Jahr deutlichangezogen: Bei zahlreichen Verkaufsprozessen äußerte sich das unteranderem darin, dass Höchstpreise erzielt wurden, die deutlich überden Erwartungen der Verkäufer lagen. Das Ergebnis des Booms ist unteranderem, dass Pensionskassen jetzt Lagerhallen an der Peripheriekaufen", sagt Falk Schollenberger, Head of Business Advisory, ArcadisEurope Central.Der erste "City Investor Guide Berlin" des weltweit aktivenImmobilien- und Infrastruktur-Dienstleisters Arcadis macht den Markttransparent und gibt Investoren aus dem In- und Ausland einenÜberblick über das aktuelle Marktgeschehen in den verschiedenenImmobilien-Assetklassen. Die Analyse klärt über Chancen und Risikenauf und hilft bei einer ersten Einordnung. Denn: Opportunitäten sindnach wir vor vorhanden. Doch unterschiedlichste Restriktionen -rechtliche, ökologische, politische, wirtschaftliche - können den Wegvom Ankauf bis zum Return of Investment lang und steinig werdenlassen. "Man sollte auf jeden Fall wissen, dass man es auf derVerwaltungsseite mit besonderen Strukturen zu tun bekommt, anders,als man es von Städten oder auch Staaten gewohnt ist. Wir habenkeinen starken Bürgermeister, der alle Entscheidungsbefugnisseinnehat, sondern einen Senat sowie viele starke und autarke Bezirkeund Behörden", so Thorsten Schulte, Arcadis City Executive Berlin.Der vorliegende Report gehört zu einer Reihe von Standort-Studien,die Arcadis seinen Kunden in verschiedenen Metropolen der Weltanbietet, um ihnen den Eintritt in einen für sie noch unbekanntenImmobilienmarkt zu erleichtern. Bereits erschienen sind vergleichbarePublikationen bereits für die Städte Los Angeles, London undRotterdam. "Unsere Beratung ist natürlich die wertvollsteUnterstützung für unsere Kunden. Die City Inverstor Guides bietenaber mit ihren solide und maklerunabhängig erstellten Daten undFakten eine solide Grundlage für die Erstinformation", betont MarcusHerrmann, CEO von Arcadis Europe Central.Arcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell