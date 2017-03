Neuer Arbeitsagentur-Chef will sich mehr um Hartz-IV-Bezieher kümmern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der designierte Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, will sich künftig verstärkt um Hartz-IV-Empfänger kümmern.



Dort liege die Hauptproblematik auf dem deutschen Arbeitsmarkt, sagte er am Freitag in Nürnberg. Auch der Verwaltungsrat erwarte, dass sich der BA-Vorstand der sogenannten Grundsicherung stärker annehme als bisher. "Das ist keine Kritik an meinem Vorgänger Frank-Jürgen Weise. Der Wind dreht sich aber etwas und man muss in diesem Bereich stärker hinschauen", betonte Scheele.

Er kündigte dabei eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Kommunen an - vor allem mit den Jugendämtern. Ziel sei es, mehr Langzeitarbeitslose - wo nötig auch mit einer beruflichen Qualifizierung - in Arbeit zu bringen. "Am besten sozialversicherungspflichtig und unbefristet beschäftigt", sagte Scheele./kts/DP/tos