Neuer Arbeitgeberkodex des BDU gibt Orientierung bei der Jobsuche im Consulting

Bonn (ots) -- Wertschätzendes und respektvolles Miteinander im Mittelpunkt- Logo #Lieblingsarbeitgeber als ErkennungszeichenNicht immer ist es für Interessenten vor einem Jobeinstieg in derUnternehmensberatungsbranche einfach, die individuelle Unternehmenskultur unddas Arbeitsklima in den Consultingfirmen einzuschätzen. Die Entscheidung füroder gegen die Mitarbeit wird nicht selten durch mangelnde Transparenz undfehlende Bewertungskriterien erschwert. Eine bessere Orientierung fürBerufsneulinge sowie Quereinsteiger ermöglicht der gerade veröffentlichteArbeitgeberkodex des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU). Dieserbeschreibt in neun Punkten, was Beraterinnen und Berater beim Jobeinstieg beiBDU-Mitgliedsunternehmen, die an dieser Initiative des Branchenverbandesteilnehmen, erwarten können. Im Mittelpunkt des Kodex stehen das wertschätzendeund respektvolle Miteinander in einem Consultingunternehmen. BDU-VizepräsidentMatthias Loebich: "Um im Wettbewerb um die Beratertalente erfolgreich zu sein,müssen die Consultingfirmen in ihrem Recruiting mehr denn je ihr Verständnis vonvertrauensvoller Zusammenarbeit und Verantwortung für den Mitarbeiternachvollziehbar machen. Unser Arbeitgeberkodex enthält daher beispielsweise auchAussagen, welche Unterstützung in unterschiedlichen Lebensphasen erwartet werdenkann oder welches Verständnis hinsichtlich gesellschaftlicher Verantwortung inden Unternehmensberatungen vorliegt."Der Kodex wurde auf der BDU-Mitgliederversammlung 2019 verabschiedet. Dieteilnehmenden Mitgliedsunternehmen bekennen sich ausdrücklich zumArbeitgeberkodex und der moralischen Verpflichtung zur Einhaltung der neunPunkte.Mit welchen konkreten Leistungen, Angeboten und Initiativen die Kerngedanken desKodex in der Unternehmenspraxis umgesetzt werden, entscheiden dieConsultingunternehmen individuell. Unternehmensberatungen, die sich beteiligen,können auf ihren Webseiten das vom BDU speziell entwickelte Logo#Lieblingsarbeitgeber verwenden und damit ihr besonderes Engagement zum Ausdruckbringen.