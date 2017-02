Neuer Anstieg: Rund jeder zehnte Bundesbürger ist Diabetiker

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland leben immer mehr Menschen mit Diabetes: Inzwischen leidet rund jeder zehnte Bundesbürger mit einer gesetzlichen Krankenversicherung an der chronischen Stoffwechselerkrankung, heißt es in einer neuen Analyse für den Versorgungsatlas, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Danach ist der Anteil der Diabetiker zwischen 2009 und 2015 von 8,9 auf 9,8 Prozent gestiegen. In die Untersuchung flossen anonymisierte Diagnosen von 70 Millionen Kassenpatienten ein. Bisherige Schätzungen gingen nach Angaben der Autoren von 7 bis 9 Prozent Diabetikern in Deutschland aus.

"Neben einem altersbedingten Effekt geht dieser Zuwachs wahrscheinlich auch auf die Lebensweise zurück", sagte Studienautor Benjamin Goffrier der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen ernährten sich zu zucker- und fettreich, darüber hinaus fehle es an Bewegung. Bei Diabetes spielen neben Übergewicht aber auch erbliche Anlagen eine Rolle. Auffallend in der Studie ist, dass in Ostdeutschland bei deutlich mehr Menschen (11,8 Prozent) Diabetes diagnostiziert ist als im Westen (9,2 Prozent). Als eine mögliche Erklärung dafür sehen Forscher soziale Unterschiede./vl/DP/stb