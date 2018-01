Neuer Absatzrekord von Mercedes-Benz Vans: Marke von 400.000 Einheiten geknackt (AUDIO)

Stuttgart (ots) -2017 hat das Geschäftsfeld den Absatz um rund 12 Prozentgesteigert und zum vierten Mal in Folge einen neuen Rekordaufgestellt INTERVIEW MIT VOLKER MORNHINWEGAnmoderation:Zum vierten Mal in Folge hat Mercedes-Benz Vans einen Absatzrekordverzeichnet. Die Verkäufe legten in allen Regionen zu: in Europabetrug das Plus 9 Prozent, in China nach der Neueinführung von Vitound V-Klasse im Jahr 2016 sage und schreibe 75 Prozent. Auch in denUSA, Lateinamerika und der NAFTA-Region wurden mitunter deutlicheZuwächse verzeichnet. Über das Rekordjahr 2017 haben wir uns mitVolker Mornhinweg unterhalten, dem Leiter des Daimler-GeschäftsfeldesMercedes-Benz Vans:1. Frage: Herr Mornhinweg: Wie groß ist die Freude beiMercedes-Benz Vans über den Erfolg im Jahr 2017? Wir freuen uns sehr,dass wir unseren Absatz im fünften Jahr in Folge gesteigert und nunerstmals die Marke von 400.000 Einheiten geknackt haben. Alle unsereBaureihen haben Bestwerte erzielt und damit zum Wachstum beigetragen.(0'14)2. Frage: Der Mercedes-Benz Sprinter ist sozusagen auf derZielgeraden, wird ab dem ersten Halbjahr 2018 durch ein komplettneues Modell ersetzt. Hat sich das beim Absatz bemerkbar gemacht?Überhaupt nicht, im Gegenteil: Wir sind ganz besonders stolz darauf,dass auch unsere Transporter-Ikone, der Mercedes-Benz Sprinter, inseinem letzten vollen Lebenszyklusjahr weiter zulegen konnte. (0'10)3. Frage: Welches waren die stärksten Modelle im Jahr 2017? UnsereModelle im sogenannten Midsize-Segment, d. h. Vito und V-Klasse,waren die stärksten Absatztreiber. Aber auch unser Citan hat weiterzugelegt und ebenfalls einen Rekord verbucht. (0'16)4. Frage: Sie haben 2017 die Weltpremiere der neuen X-Klassegefeiert. Wie ist der Pickup angekommen? Wir sind sehr zufrieden mitdem Start unseres neuen Mercedes-Benz Pickups in Europa. Die Resonanzder Kunden ist äußerst positiv. In diesem Jahr gehen wir in weiterenMärkten mit der X-Klasse an den Start. Das wird unseren Verkäufenzusätzliche Dynamik im Jahr 2018 verleihen. (0'18)5. Frage: Worauf führen Sie den Erfolg von Mercedes-Benz Vanszurück? Unsere Wachstumsstrategie "Mercedes-Benz Vans goes global"ermöglicht uns diesen großen Erfolg. Und ganz besonders natürlichunser hervorragendes weltweites Team. (0'11)Abmoderation:Mercedes-Benz Vans hat im Jahr 2017 zum vierten Mal hintereinandereinen Absatzrekord verbucht. Bereits im November hat dasGeschäftsfeld angekündigt, alle Transporter-Modelle im gewerblichenSegment auch mit Elektroantrieb anzubieten. Den Anfang mach dereVito, der seit November 2017 bestellt werden kann und ab der zweitenJahreshälfte ausgeliefert wird.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Peter Smodej, 0711 17 41560Mercedes-Benz, Arnd Minne, 0711 17 41549all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell