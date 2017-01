Mainz (ots) -Durch verdeckte Recherchen in Rumänien und bei polizeilichenKontrollen in Polen kam ein ZDF-Team einer offenbar weitverbreiteten, kriminellen Manipulation von LKW auf die Spur. MitHilfe so genannter Emulatoren sparen sich die Betreiber der LKW denZusatzstoff "AdBlue" und erzielen dadurch illegale Mehrgewinne,betrügen bei Mautzahlungen und emittieren vermehrt giftigeStickoxide. Darüber berichtet am Dienstag, 17. Januar 2017, 21.00Uhr, zunächst das ZDF-Magazin "Frontal 21". Die komplette Rechercheist am Mittwoch, 18. Januar 2017, 22.45 Uhr, in der "ZDFzoom"-Sendung"Die Lüge vom sauberen LKW - Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern"zu sehen.Messungen im Auftrag des ZDF und der Organisation Camion Proergaben, dass 20 Prozent aller LKW aus Osteuropa dringend verdächtigsind, ihre Abgasanlage manipuliert zu haben. Dies würde Mautbetrug ineiner Höhe von rund 110 Millionen Euro bedeuten. Der Schaden für dieUmwelt mit einem Ausstoß von rund 14.000 Tonnen Stickoxiden pro Jahrist laut Experten doppelt so groß wie bei den Abgas-Manipulationenvon VW in den USA. "ZDFzoom" und "Frontal 21" liegen exklusivMessdaten und Unterlagen vor, die das ganze Ausmaß belegen:Mautbetrug in vielfacher Millionenhöhe und Umweltverschmutzung,verursacht durch kleine Elektronikbauteile, so genannte Emulatorenoder "AdBlue-Killer".AdBlue ist ein Zusatzstoff, den moderne Dieselmotoren zurAbgasreinigung in die Auspuffanlage einspritzen. "Eine absolutsaubere Technologie, die LKW besser dastehen lässt als viele moderneDiesel-PKW", sagt Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut fürTechnologie. Doch AdBlue kostet Geld, und das wollen kriminelleSpeditionen und Fahrer offenbar sparen. Im Internet verkaufenAnbieter Geräte, die dem LKW vorgaukeln, mit AdBlue zu fahren.Tatsächlich aber wird die Anlage schlicht lahmgelegt und sogar dieBordelektronik ausgetrickst, so dass bei oberflächlichen Kontrollennichts Auffälliges zu sehen ist.In einer Studie der Universität Heidelberg im Auftrag des ZDF unddes Verbandes für die Transportbranche Camion Pro fand ProfessorDenis Pöhler heraus: Gut 20 Prozent aller osteuropäischen LKW fahrenmit extrem auffälligen Abgaswerten. Durch die Manipulation wird dieUmwelt mit bis zu 14.000 Tonnen Stickoxiden jährlich mehr belastet.Das Ausmaß ist gewaltig: Etwa 1,6 Milliarden Kilometer fahrenmanipulierte LKW jährlich durch Deutschland. Dadurch, dass diemanipulierten LKW in einer falschen Maut-Klasse fahren, entgehen demStaat Einnahmen in Höhe von bis zu 110 Millionen Euro jährlich, soeine Berechnung des Maut-Experten Professor Kay Mitusch."ZDFzoom" und "Frontal 21" folgen den Spuren der AdBlue-Betrügernach Rumänien, wo ein Spediteur stolz demonstriert, wie einfach einLKW zu manipulieren ist, und erklärt, "dass man in Deutschland keineAngst haben muss, die Polizei kennt das nicht".https://zoom.zdf.dehttps://frontal21.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell