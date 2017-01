Neuer ADV-Präsident plädiert für schnellere Genehmigungsverfahren / Michael Garvens betont Schlüsselrolle der Flughäfen für die deutsche Wirtschaft

Berlin (ots) - Der neue Präsident des Flughafenverbandes ADV,Michael Garvens, hat sich für eine deutliche Stärkung derInvestitionskraft der deutschen Flughäfen und den Abbau vonWettbewerbshürden ausgesprochen. "Die Flughäfen sind DeutschlandsTore in die Welt. Damit sie diese Schlüsselfunktion weiterhinerfüllen können, müssen finanzielle Belastungen reduziert und dieInfrastruktur den Erfordernissen des weltweit wachsenden Luftverkehrsangepasst werden", sagte Garvens, der am 1. Januar dieses Jahres dieADV-Präsidentschaft übernommen hat, heute in Berlin.Sonderlasten wie die Luftverkehrssteuer, die stetig steigendenLuftsicherheitskosten oder Beschränkungen bei den Betriebszeitenführen dazu, dass die deutschen Flughäfen im internationalenVergleich benachteiligt sind. "Das gefährdet den WirtschaftsstandortDeutschland. Der Bund muss die finanziellen Spielräume im Haushaltnutzen, um faire Rahmenbedingungen zu schaffen und die Branchespürbar zu entlasten", sagte Garvens. Fortschritte bei den ThemenLärm- und Klimaschutz sowie Energieeffizienz ließen sich nurrealisieren, wenn die Investitionskraft der Luftverkehrswirtschaftgestärkt werde. "Dafür werde ich mich in Berlin und Brüsseleinsetzen", so der ADV-Präsident.2016 verzeichneten die deutschen Verkehrsflughäfen über 220Millionen Passagiere und rund 4,5 Millionen Tonnen Luftfracht.800.000 internationale Flüge und 600 Flugziele zeigen den hohenNutzen und die Effizienz der ADV-Verkehrsflughäfen. DerWirtschaftsstandort Deutschland profitiert von einem Flughafensystem,in dem sich dezentrale Flughäfen und Drehkreuze sinnvoll ergänzen."Leistungsstarke Flughäfen sichern den Unternehmen den Zugang zu denWeltmärkten", sagte Michael Garvens. Der bedarfsgerechte Ausbau vonInfrastruktur müsse auch künftig möglich sein. "Nur mit ausreichendenKapazitäten können wir im globalen Wettbewerb bestehen." DerADV-Präsident sprach sich gegen ein flächendeckendes Nachtflugverbotund gegen staatliche Eingriffe in bestehende Betriebsgenehmigungenaus. "Die Flughäfen benötigen Investitions- und Planungssicherheit.Genehmigungen müssen Bestand haben", bekräftigte Garvens. Zudemplädiere er für beschleunigte Plan- und Genehmigungsverfahren inDeutschland. Als ADV-Präsident wird sich Michael Garvens für einegroßzügige Vergabe von Verkehrsrechten sowie eine Ausweitung vonOpen-Sky-Abkommen stark machen. "Protektionismus ist der falsche Wegund würde dem gesamten Luftverkehr schaden."Michael Garvens (58) ist Vorsitzender der Geschäftsführung amFlughafen Köln/Bonn und gilt als erfahrener Luftfahrtexperte, der mitinnovativen Ideen und mit strategischem Weitblick für ein modernesFlughafenmanagement steht. Als Präsident des Flughafenverbandes ADVführt er den ältesten zivilen Luftfahrtverband Deutschlands. Die ADVfeiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0159-043 57 505polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflugh?fen, übermittelt durch news aktuell