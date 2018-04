München (ots) -In Rheinland-Pfalz fliegt seit kurzem einer der modernstenIntensivtransport- und Rettungshubschrauber (ITH). Die gemeinnützigeADAC Luftrettung stellte die neue H145 nach rund 100 Tagen imRettungsdienst jetzt im Beisein von Innenminister Roger Lewentz derÖffentlichkeit vor. Die Maschine startet wie ihr Vorgängermodellunter dem Namen "Christoph 77" von der ADAC Luftrettungsstation ander Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vondort aus hob "Christoph 77" im vergangenen Jahr 1.325-mal ab. DieStation in Mainz betreibt die ADAC Luftrettung gGmbH bereits seit1997. Bis heute hat sich die Hilfe aus der Luft auf rund 24.000 oftlebensrettende Einsätze in der Region summiert."Der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist der dauerhafte Standortdes Rettungshubschraubers an der Universitätsmedizin in Mainz eingroßes Anliegen. Mit dem neuen Rettungshubschrauber Christoph 77sorgen wir weiterhin für eine wichtige Ergänzung des bodengebundenenRettungsdienstes", so Innenminister Roger Lewentz. Das Ministeriumist Träger des luftgestützten Rettungsdienstes in Rheinland-Pfalz."Die H145 ist ein enormer Gewinn für Patienten, Crew und Umwelt.Sie hat mehr Platz, mehr Reichweite und sie ist leiser und sichererals ihre Vorgänger", fasst Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADACLuftrettung, die Vorteile des hochmodernen Hubschraubertyps zusammen."Mit dieser Maschine machen wir einen großen Schritt in die Zukunftder Luftrettung", erklärt Bruder.Mit dem Hubschrauberwechsel in Mainz und Ulm ist der jüngsteFlottenwechsel der ADAC Luftrettung abgeschlossen. Insgesamt wurdenin den vergangenen vier Jahren 17 Helikopter vom Typ BK117 und EC145ausgetauscht und durch hochmoderne H135 und H145 ersetzt. Dafürwurden rund 130 Millionen Euro investiert. "Verlässlichkeit undSicherheit haben im Rettungsdienst ihren Wert", betont Bruder undwarnt vor diesem Hintergrund davor, sich bei Ausschreibungen vonRettungsdienstleistungen dem Diktat des Preises unterzuordnen. "Esdarf nicht das billigste Angebot im Vordergrund stehen, es zählt dieoptimale Versorgung des Patienten", stellt er klar.Einsatzursache Nummer eins waren bei den Rettungseinsätzen 2017 inund um Mainz mit 58 Prozent internistische Notfälle wie akute Herz-und Kreislauferkrankungen, gefolgt von Verkehrsunfällen mit zwölfProzent. Je sechs Prozent der Einsätze gingen auf neurologischeNotfälle (z.B. Schlaganfälle) und häusliche Unfälle zurück, fünfProzent auf Freizeit- und Sportunfälle.Die H145 ist mit zwei Turbinen auf lange Flugstrecken ausgelegtund damit perfekt für den Intensivtransport von Klinik zu(Spezial-)Klinik geeignet. In Mainz passt die Maschine daher bestensfür die Inkubatortransporte schwer erkrankter Früh- und Neugeborener.Möglich sind auch Flüge in der Dämmerung und Nachtflüge. DerHelikopter hat aber auch genügend Leistung für Einsätze mit derRettungswinde im Gebirge.Ein weiterer großer Vorteil der neuen Hubschraubergeneration istdie geringere Lärmbelastung durch einen ummantelten Heckrotor. DieUmmantelung sorgt zusätzlich für mehr Sicherheit für Passagiere undBesatzung. Die medizinische Ausstattung mit drehbaren Sitzen undeinem flexiblen Schienensystem an der Decke zur Befestigung dermedizinischen Geräte erleichtert die Patientenversorgung. Im modernenGlascockpit hat der Pilot sämtliche Überwachungssysteme im Blick.Verbessert wurde zudem die satellitengestützte Navigation. Sieermöglicht es zum Beispiel, ohne Sicht in den Wolken zu fliegen.Über die ADAC Luftrettung gGmbH:Mit mehr als 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Seit 2017 gehört sie zurgemeinnützigen ADAC Stiftung. Die ADAC Rettungshubschrauber gehörenzum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz.Pressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC Luftrettung gGmbHT +49 89 76 76 3474medien@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell