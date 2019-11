Neuer 3D-Desktop-Scanner botscan MOMENTUM von botspot auf der Formnext 2019

Berlin (ots) - Die Berliner botspot GmbH, Technologieführer fürphotogrammetrische Premium-3D-Scansysteme, stellt ihren neuen 3D-Objekt-Scannerauf der Formnext vom 19.11. bis 22.11.2019 in Frankfurt am Main vor.Der botscan MOMENTUM erzeugt hochpräzise und farbtreue 3D-Daten von Objekten ab5 bis 50 Zentimetern in allen gängigen Ausgabeformaten. Fünf Qualitäts-Sensorennehmen während des Scanvorgangs automatisch aus verschiedenen Perspektiven Fotosin höchster Auflösung auf. Das digitalisierte Objekt kann über den integrierten3D-Viewer als High-Res 3D-Modell oder optimierte Low-Poly-Version betrachtet unddirekt auf 3D-Plattformen veröffentlicht werden.Ein flexibles Halterungssystem und individuelle Scan-Modi ermöglichen dieeinfache und schnelle Digitalisierung verschiedenster Objekte. Die Bedienung undSteuerung des botscan MOMENTUM erfolgen über eine intuitive App-Oberfläche aufdem integrierten Touchscreen und sind für jeden Anwender ohne spezielleVorkenntnisse zugänglich.Idealer Einsatzbereich des botscan MOMENTUM ist die 3D-Digitalisierung vonObjekten für E-Commerce, Dokumentation, 3D Printing, VR/AR/MR, Health Care undIndustrial Applications.Pressekontakt:Antje Lewerenz, Marketing & PR, botspot GmbHE-Mail: press@botspot.deTelefon: +40 030 985 40 40 24Internet: www.botspot.deOriginal-Content von: botspot GmbH, übermittelt durch news aktuell