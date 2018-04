Neue zahnmedizinisch Pflegeleistungen konkretisiert / Verhandlungserfolg der KZBV im Bewertungsausschuss

Berlin (ots) - Für die zahnärztliche Versorgung vonPflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen stehen ab sofortneue präventive Leistungen nach § 22a SGB V zur Verfügung. Nachintensiven Verhandlungen im zuständigen Bewertungsausschuss habensich die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und derSpitzenverband Bund der gesetzlichen Krankenkassen(GKV-Spitzenverband) auf entsprechende Leistungspositionen fürVertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte geeinigt. Die Regelungtritt zum 1. Juli in Kraft.Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: "AufGrundlage dieses Verhandlungserfolges können wir Pflegebedürftige undMenschen mit Behinderung künftig nicht nur kurativ, sondern auchpräventiv behandeln. Diese Patienten benötigen unsere besondereZuwendung und Betreuung, da sie vielfach nicht oder nicht mehr in derLage sind, für ihre Mundgesundheit selbständig undeigenverantwortlich zu sorgen. Wir Zahnärzte tragen damit unserenTeil dazu bei, allen Menschen eine bedarfsgerechte Versorgungzukommen zu lassen und möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse insämtlichen Bereichen der Gesellschaft zu schaffen - ein Anspruch, derja auch von der Politik immer wieder ausdrücklich betont wird."Hintergrund: § 22a SGB V - Vom Konzept in die VersorgungAufgrund des besonderen Versorgungsbedarfes von Pflegebedürftigenund Menschen mit Behinderungen hatte die Zahnärzteschaft im Jahr 2010ihr Konzept "Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter" vorgestellt.Seitdem hat die KZBV bei politischen Entscheidungsträgern für dieUmsetzung der Inhalte geworben und die Notwendigkeit einergesetzlichen Implementierung betont - mit Erfolg: Der Gesetzgeber hatmit § 87 Abs. 2i, Abs. 2j und schließlich mit § 22a SGB V wichtigeTeile des Konzepts aufgegriffen. Die KZBV hatte sich in der Folgedafür stark gemacht, dass die Leistungen möglichst zeitnah in dieVersorgung kommen und zugleich auf ein schlankes Verfahren imGemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und jetzt anschließend imBewertungsausschuss gedrängt.Nachdem die KZBV als stimmberechtigte Trägerorganisation im G-BAim Oktober 2017 die Umsetzung der Erstfassung der Richtlinie überMaßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigenund Menschen mit Behinderungen maßgeblich vorangetrieben hatte,folgte nun das Verfahren im Bewertungsausschuss. Die in dem Gremiumerzielten Bewertungen gewährleisten, dass die neuen Leistungen in derPraxis und im Rahmen der aufsuchenden Betreuung wirtschaftlicherbracht werden können.Bei den Verhandlungen wurden Präventionsleistungen und derenVergütungen für Versicherte mit einem Pflegegrad sowie fürVersicherte konkretisiert, die Eingliederungshilfe erhalten. Darunterfallen die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, die Erstellung einesMundgesundheitsplans, die Mundgesundheitsaufklärung und diezusätzliche Entfernung harter Zahnbeläge. Die Umsetzung wirdflankiert von einer teilweisen Umbewertung der Besuchs- undZuschlagleistungen. Ziel war es, damit die Versorgung im Rahmen deraufsuchenden häuslichen Betreuung durch Aufwertung entsprechenderPositionen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztlicheLeistungen (BEMA) zu stärken und sicherzustellen, dass der Abschlussoder die Fortführung von Kooperationsverträgen mitPflegeeinrichtungen für Praxen weiter gefördert wird. Derzeit gibt esbundesweit mehr als 3.700 solcher Verträge. Die Zahl zahnärztlicherHaus- und Heimbesuche lag im Jahr 2017 bei rund 923.000.Hintergrund: Der BewertungsausschussKZBV und GKV-Spitzenverband legen im BewertungsausschussBEMA-Positionen fest, die für die Abrechnung vonvertragszahnärztlichen Behandlungen in der GesetzlichenKrankenversicherung dienen. Der BEMA ist zugleich Grundlage für dasvertragszahnärztliche Honorar.Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 28 01 79 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell