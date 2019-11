Neue vSAN-Hochleistungslösung der Enterprise-Klasse von Supermicro ist ideal für hyperkonvergierte Infrastruktur

Wachsendes vSAN-Portfolio von Supermicro liefert bewährte Optionender Produktkonfiguration für entscheidende BereitstellungenBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer Inc.(SMCI), weltweit führend in den Technikbereichen EnterpriseComputing, Speicher, Netzwerklösungen und Green Computing, hat seinembreiten Portfolio vollständig konfigurierter, einsatzbereiter Systemeeine weitere vSAN-Lösung der Enterprise-Klasse hinzugefügt.Supermicros "Ultra SuperServer"-Systeme werden in Kombination mit inder Branche bewährten, software-definierten vSAN-Speichern fürhyperkonvergente Infrastrukturen genutzt."Supermicros umfassendendes Produktportfolio hyperkonvergentervSANs stellt Kunden die ideale Speicherplattform für geschäftlichentscheidende Anwendungen zur Verfügung", sagte Charles Liang,Präsident und CEO von Supermicro. "Die Systeme von Supermicro und dieumfassende Reihe von Nodes, die für vSAN bereit sind, sind weitgehendkonfigurierbar, um rechenintensive Arbeitslasten zu unterstützen undbieten dabei geringe Gesamtbetriebskosten (TCO) für intelligenteEnterprise-Bereitstellungen."Die Ultra SuperServer 1U und 2U von Supermicro unterstützen IntelXeon Scalable Prozessoren der höchsten Leistung (bis zu 205 W TDP)mit 24 DIMM-Steckplätzen. Ultra-Plattformen unterstützen nicht nureine große Anzahl von NVMe-Laufwerken sondern zudem vielePCI-E-Kanäle, um Netzwerk-Schnittstellenkarten (NICs) aufzunehmen undso ausreichende Bandbreite für externen Zugriff über Netzwerke zubieten. Ultra-Systeme sind mit 20, 10, 4 oder 2Hot-Swap-NVMe-Laufwerken konfigurierbar, die für unterschiedlicheAnwendungen optimiert werden können. Die Ultra SuperServer sind inHinsicht auf Leistungsbedarf, Effizienz, Skalierbarkeit undFlexibilität abgestimmt.Die Lösung von Supermicro hat die rigorosen Tests für dieZertifizierung für VMware vSAN ReadyNode(TM) auf Ausgeglichenheit undoptimierte Leistung bestanden. Dies gilt von der Hardware über denFirmware-Stack bis zur VMware vSAN(TM) Software. VMware vSAN(TM) istnativ zum VMware vSphere® Hypervisor und verwendetSolid-State-NVMe-Festplatten für hohe Kapazität und E/A sowie geringeLatenz.Die nahtlose Integration mit VMware vSphere und der Gesamtstrukturvon VMware® macht diese hyperkonvergierte Lösung optimal fürcloud-native Anwendungen, Einsätze in entfernten Büros undNiederlassungen, Umfeldern für Tests und Entwicklung,Management-Clustern, Sicherheitszonen sowieVirtual-Desktop-Infrastruktur.Supermicro führt zudem Intel Select Solutions für VMware vSAN ein.Intel Select Solutions von Supermicro sind bestätigte, für dieÜbernahme bereite und workload-optimierte Konfigurationen fürbestimmte Arbeitslasten bei Berechnung, Speichern und Netzwerken. Siehelfen bei der beschleunigten Bereitstellung komplexer Lösungen durchReduzierung der Vermutungen und Bewertungen vor Ort, die notwendigsind, um exzellente Leistung zu erreichen.Supermicro wird seine Produkte und Lösungen auf der VMworld Europe2019 an Stand S212 in Halle 7 zeigen, die vom 4. bis zum 7. Novemberin Fira Gran Via in Barcelona (Spanien) stattfindet.Weitere Informationen über Supermicros vollständige Reihe derEmbedded Building Block Solutions erhalten Sie unterwww.supermicro.com/Embedded oder laden Sie eine Broschüre überEmbedded Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630274-1&h=4206886893&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630274-1%26h%3D3689836922%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fmanuals%252Fbrochure%252Fbrochure_Embedded.pdf%26a%3DEmbedded%2BSolutions%2BBrochure&a=Brosch%C3%BCre+%C3%BCber+Embedded+Solutions) herunter.Weitere Informationen über die VMworld 2019 und die Möglichkeitzur Anmeldung erhalten Sie unterhttps://www.vmworld.com/en/us/index.html.Informationen zu Super Micro Computer Inc.Supermicro (SMCI), der Wegbereiter im Bereich höchstleistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt zu denführenden Anbietern fortschrittlicher Server Building BlockSolutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT,Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmender Initiative We Keep IT Green® setzt sich Supermicro engagiert fürden Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten undumweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sindWarenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Super MicroComputer Inc.Intel und Xeon sind Warenzeichen der Intel Corporation in den USAund weiteren Ländern.Sämtliche weiteren Marken, Namen und Warenzeichen sind im Besitzihrer jeweiligen Ínhaber.SMCI-FPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1021867/supermicro.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell