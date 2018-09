Neue und exklusive Vertriebsvereinbarung für ENDOCUFF VISION(TM) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Amsterdam und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Arc Medical Design Limited (Arc), ein Tochterunternehmen vonNorgine B.V., und Olympus Europa gaben heute die Unterzeichnungeines neues Vertriebsvertrags bekannt, mit dem Arc Olympus Europa zumexklusiven Vertriebspartner für ENDOCUFF VISION in Europa, dem NahenOsten und Afrika ernennt. Der Vertrieb in Großbritannien wird 2019aufgenommen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/744907/Olympus_Logo.jpgENDOCUFF VISION ist ein Einweggerät, das am distalen Ende desKoloskops aufgebracht wird und durch das Zurückziehen von Faltenwährend des Entnehmens eine optimale Sicht auf den gesamten Dickdarmbietet.ENDOCUFF VISION hat nachweislich signifikant die Erkennungsratenvon Adenomen und Krebserkrankungen und die Darmkrebserkennung währendder Darmspiegelung im Rahmen der Darmkrebsvorsorgeuntersuchungverbessert [i]- ENDOCUFF VISION erhöhte die Nachweisrate von Adenomen weltweit von36,2% auf 40,9% (P=0,02)[i]- Von insgesamt 56 Darmkrebserkrankungen wurden 36 bei Patientenmittels ENDOCUFF VISION nachgewiesen, 20 bei Patienten im Rahmender Standard-Koloskopie[i].Tas Javed, Managing Director bei Arc, erklärt: "Olympus Europaverfügt über eine hervorragende Expertise im endoskopischen Markt,die meiner Meinung nach dazu beitragen wird, ENDOCUFF VISION undseine Vorteile bei sowohl Ärzten als auch Patienten bekannter zumachen, und die Darmkrebserkennung zu verbessern."Harald Dremel, Director Medical Endoscopy Group bei OlympusEuropa, pflichtet dem bei und ergänzt: "Wir glauben, dass dieKombination der optischen Präzisionstechnologie von Olympus mit demmechanisch vorteilhaften ENDOCUFF VISION zum verbesserten Nachweisvon Adenomen einen wichtigen Vorsprung für unsere Anwender und derenPatienten bietet."Olympus Europa wird ab sofort ENDOCUFF VISION für seine Kunden inder gesamten EMEA-Region anbieten - ab 2019 auch in Großbritannien.Norgine vertreibt ENDOCUFF VISION bereits in Australien, OlympusAmerica vertreibt das Produkt in den USA und in Kanada:http://medical.olympusamerica.com/Weitere produktspezifische Informationen zu ENDOCUFF VISION inEuropa, dem Nahen Osten und Afrika:http://endocuff.com/products/endocuff-vision/ENDOCUFF VISION ist ein eingetragenes Warenzeichen von Arc MedicalDesign Limited.[i] Ngu WS, et al. Gut 2018;66 :1-9.doi:10.1136/gutjnl-2017-314889Informationen zu NorgineNorgine ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmenmit einer direkten Geschäftspräsenz in allen wichtigen europäischenMärkten. Im Jahr 2017 belief sich der Nettoumsatz von Norgine auf 345Mio. Euro, eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Norgine beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in den BereichenHandel, Entwicklung und Fertigung und verwaltet alle Aspekte derProduktentwicklung sowie Produktion, Marketing, Verkauf undLieferung.Norgine ist spezialisiert auf Gastroenterologie, Hepatologie,Krebserkrankungen und Supportive Care.Norgine hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.norgine.com2012 gründete Norgine einen ergänzenden Geschäftsbereich, NorgineVentures, der innovative Gesundheitsunternehmen in Europa und den USAmittels Fremdfinanzierung unterstützt. Weitere Informationen findenSie unter http://www.norgineventures.comNORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken derNorgine-Unternehmensgruppe.Informationen zu OlympusOlympus Europa ist die EMEA-Zentrale (Europa, Naher Osten undAfrika) der in Tokio, Japan, ansässigen Olympus Corporation. Alsweltweit führender Hersteller optischer und digitalerPräzisionstechnologie entwickelt und vermarktet Olympus innovativeLösungen für modernste medizinische Systeme, Digitalkameras und denwissenschaftlichen Bereich. Die preisgekrönten Produkte sindunverzichtbar für die Diagnose, Prävention und Heilung vonKrankheiten, bringen die wissenschaftliche Forschung voran unddokumentieren die Welt und das Leben mit künstlerischer Freiheit. DieHightech-Produkte von Olympus werden in den Händen der Kunden zuWerkzeugen, die das Leben der Menschen bereichern und für Gesundheit,Sicherheit und mehr Erfüllung sorgen.Weiterführende Informationen: olympus-europa.comPressekontakt:Medienkontakte:NorgineIsabelle Jouin, Corporate Communciations: Tel: +44-189-582-6237Folgen Sie uns @norgineOlympusMatthias GengenbachCorporate Communications, Medical SystemsOlympus Europa SE & Co. KGTel.: +49-40-23773-5867E-Mail: matthias.gengenbach@olympus-europa.comOriginal-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell