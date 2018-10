Neue tägliche Sat.1-Soap startet ziemlich mäßig

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue tägliche Sat.1-Serie "Alles oder Nichts" erwischte am Montag einen holprigen Start.



760 000 Zuschauer schalteten um 18.30 Uhr die neue Soap an, die fortan werktäglich zu sehen ist. Der Marktanteil betrug 3,6 Prozent. In der für den Münchner Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer lag er bei 5,8 Prozent und damit unter dem Senderschnitt von gut 8 Prozent. Zum Vergleich: Ab 18.30 Uhr verfolgten 2,15 Millionen Menschen (10,6 Prozent) das etablierte RTL-Magazin "Explosiv", ab 18.45 Uhr waren bei "RTL aktuell" 3,63 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent) dabei./cr/DP/jha