Berlin (ots) - Der Bundeswehr-Offizier und AfD-Mitarbeiter imBundestag Maximilian T. hat mehr rechtsextreme Bezüge als bisherbekannt. Wie Recherchen der taz am Wochenende ergeben, ist etwa seinVater Thomas T. seit Langem in der rechtsextremen Szene unterwegs.Mitte der Nullerjahre war er als Reichsbürger aktiv, er trat unteranderem als "Inspekteur des Deutschen Reiches" auf."Die politische Hygiene würde es erfordern, dass Maximilian T.nicht im Bundestag arbeitet", kritisiert der Vorsitzende desParlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag Armin Schuster (CDU)."Dass er hier ein- und ausgehen darf, ist geradezu entwürdigend fürdas Parlament", sagte er der taz.Gegen Maximilian T. hatte die Bundesanwaltschaft wegen der"Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" ermittelt,das Verfahren aber vor einem Jahr eingestellt. Er galt als Komplizedes Bundeswehrsoldaten Franco A., dem vorgeworfen wird, dass er alssyrischer Flüchtling getarnt ein Attentat geplant hat. Noch währendder laufenden Ermittlungen wurde Maximilian T. Mitarbeiter desAfD-Verteidigungspolitikers Jan Nolte, bekam aber zunächst keinenHausausweis für den Bundestag.Nach einer internen Bewertung des Bundesamtes fürVerfassungsschutz im Innenausschuss wird Maximilian T. alsRechtsextremist eingestuft, bei dem tatsächliche Anhaltspunkte fürBestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnungvorliegen. Wie taz-Recherchen nun zeigen, hat Maximilian T.Ermittlern ein Smartphone abgegeben, auf dem alle persönlichen Datengelöscht waren.Maximilian T., der seit mindestens Anfang 2017 AfD-Mitglied ist,hat im Landesverband Sachsen-Anhalt mittlerweile ein Parteiamtübernommen: Er leitet den Landesfachausschuss "Außen- undSicherheitspolitik, Entwicklungshilfe und Außenwirtschaft". Auch seinVater bewegt sich in diesem AfD-Landesverband und plant darüberhinaus den Aufbau einer deutschen Siedlung im Kaliningrader Gebiet inRussland. Maximilians T. Schwester lebt mit Franco A. zusammen.Die Bundestagsverwaltung hat kein Mitspracherecht bei derStellenbesetzung der Fraktionen und Abgeordneten. Warum dieBundeswehr Maximilian T. die Nebenbeschäftigung im Bundestaggenehmigt hat, wollte das Verteidigungsministerium auf taz-Anfragenicht erläutern. Man äußere sich nicht zu"Einzelpersonalangelegenheiten", sagte ein Ministeriumssprecher.Maximilian T. antwortete auf Fragen der taz nicht.Die gesamte Recherche über Maximilian T. und seine Verbindungenlesen Sie in der taz am Wochenende vom 26./27. Oktober 2019.