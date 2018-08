Neue optimierte Zertifizierungsoptionen für Australien verfügbar - UL stellt das UL Prüfzeichen für Australien vor

Hersteller profitieren jetzt von einem verbesserten Marktzugangund einer schnelleren MarkteinführungNorthbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Ab 31. Juli habenaustralische Hersteller sowie Firmen, die den australischen Marktbeliefern, mit dem UL Prüfzeichen für Australien eine neueMöglichkeit zur Zertifizierung Ihrer Produkte.Dieses neue nationale Qualitätssiegel zeigt, dass ein Produkt dieaustralischen Sicherheitsanforderungen erfüllt, und ermöglicht esKunden, das UL Prüfzeichen für Australien mit UL Prüfzeichen fürandere relevante Regionen zu bündeln. Wenn Übereinstimmungen in denCompliance-Anforderungen bestehen, ist eine Bündelung vor allem dannvorteilhaft, wenn Unternehmen ihre Produkte sowohl auf demaustralischen als auch auf dem europäischen Markt anbieten.Das neue Prüfzeichen für Australien steht für eine Reihe vonProdukten zur Verfügung: Rauchmelder und -detektoren für Wohngebäude,Feueralarm-Kontrollgeräte und -zubehör, Ausrüstung für Badeanlagenund Schwimmbecken sowie Beleuchtungsprodukte. Darüber hinaus wird dasPrüfzeichen zukünftig auch für weitere Branchen und Produkteverfügbar sein.Durch die Verwendung des neuen UL Prüfzeichens - ergänzend zu oderanstelle von anderen freiwilligen landestypischen Prüfzeichen -können Hersteller ihr Engagement für Sicherheit und Einhaltunggeltender Vorschriften unter Beweis stellen und dabei gleichzeitigvon einer schnelleren Markteinführung ihrer Produkte profitieren."Neben der erweiterten Zertifizierungsoption für Australien ist esuns wichtig, Herstellern eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, umZertifizierungen für mehrere Regionen zu bündeln," sagte Ken Wilson,UL Geschäftsführer für Australasien. "Wir können unseren Kunden nundie Möglichkeit bieten, die verschiedenen Compliance-Anforderungenfür diese Region effizienter zu erfüllen.""Wir sind über die Einführung des UL Prüfzeichens fürBrandmeldesysteme in Australien äußerst erfreut. Das Siegel eröffnetHerstellern von Feuerschutzausrüstungen neue Möglichkeiten, die ihrenZugang zu internationalen Märkten verbessern wollen," sagte MatthewWright, Geschäftsführer Technische Services und stellvertretenderGeschäftsführer der Fire Protection Association Australia."Während UL eine etablierte und anerkannte Organisation ist, dieProdukte weltweit zertifiziert, ist es auch wichtig, die lokalenInvestitionen von UL in eine Vor-Ort-Präsenz und die Entwicklung vonZertifizierungsservices anzuerkennen, die auf australische Standardszugeschnitten sind. Diese Investitionen in unsere Region könnenweitere Initiativen für bewährte Verfahren unterstützen und dieKohärenz verbessern. UL steht für rigorose Prüfprotokolle und dieVerpflichtung die Sicherheit von Personen zu verbessern, was für denaustralischen Brandschutzsektor nur von Vorteil ist."Wenn Sie bezüglich des neuen UL Prüfzeichens für Australien mituns Kontakt aufnehmen möchten, füllen Sie bitte das Formular unterconnect.ul.com/Australia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2216622-1&h=1443000242&u=https%3A%2F%2Fconnect.ul.com%2FAustralia%3Futm_source%3Dpr_german%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dcorp%26utm_content%3Dlink%26utm_campaign%3Dco_aumarklaunch&a=connect.ul.com%2FAustralia). Um zu erfahren, wie Sie das UL Prüfzeichen für Australien erkennenkönnen, besuchen Sie uns unter https://www.ul.com/marks/ul-listing-and-classification-marks/appearance-and-significance/.Über ULUL fördert sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen aufder ganzen Welt durch den Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse fürdie Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit undNachhaltigkeit. Das UL Zeichen erzeugt Vertrauen und ermöglichtdadurch den sicheren Einsatz neuer innovativer Produkte undTechniken. Alle Mitarbeiter von UL arbeiten leidenschaftlich daran,die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir prüfen, inspizieren,auditieren, zertifizieren, validieren, verifizieren, beraten, schulenund unterstützen diese Arbeit durch Softwarelösungen für Sicherheitund Nachhaltigkeit. Mehr über uns erfahren Sie auf UL.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2216622-1&h=3377705595&u=http%3A%2F%2Fwww.ul.com%2F&a=UL.com).Pressekontakt:Dagmar EbaughGlobal PR & Social Media ManagerUL | Commercial and IndustrialO: (678) 872.0320 C: (404) 216.4354, dagmar.ebaugh@ul.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/724421/UL_Mark_for_Australia___Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/129100/ul_enterprise_logo.jpgOriginal-Content von: UL, übermittelt durch news aktuell