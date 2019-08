Neue limitierte Geschenkbox von JACK DANIEL'S und dem FC St. Pauli (FOTO)

Hamburg (ots) -Seit dieser Saison ist JACK DANIEL'S Tennessee Whiskey neuerPartner des FC St. Pauli. Jetzt präsentiert diese Partnerschaft einneues gemeinsames Highlight: Der Klassiker Old No. 7 in der 0,7Liter-Flasche ist für einen begrenzten Zeitraum in einer hochwertigenFC St. Pauli-Geschenkbox aus Metall erhältlich.Das Design der limitierten Geschenkbox ist so wie man es von JACKDANIEL'S kennt: klar, unverkennbar und im typischen Schwarz des OldNo. 7 gehalten. "Die erste Geschenkbox im Rahmen der neuenPartnerschaft ist nur eine weitere Bestätigung der perfektenErgänzung der beiden Marken und zeigt unsere enge Verbundenheit: Dasikonische Logo von JACK DANIEL'S Tennessee Whiskey und der legendäreTotenkopf des FC St. Pauli machen diese Verpackung zu einem ganzbesonderen Highlight", sagt Tanja Steffen, Head of JACK DANIEL'S beiBrown-Forman.Die JACK DANIEL'S und FC St. Pauli Geschenkbox ist limitiert undwird zu einem UVP von 20,49 Euro angeboten. Ab heute ist sie imausgewählten Einzelhandel und im JACK DANIEL'S Online Shop(www.jackdaniels.de) erhältlich.Den Freisteller und das Moodbild der Geschenkbox finden Sie zumDownload unter folgendem Link: https://bit.ly/2L2VAGj (©Brown-Forman. Abdruck frei, Beleg erbeten).Play fair. Drink responsibly.©2019 JACK DANIEL'S. JACK DANIEL'S und Old No. 7 sind eingetrageneMarken. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:KK03 GmbHFelicitas von Kap-herrE-Mail: fvk@kk03.deTel: 0170 / 522 28 22Original-Content von: Brown-Forman GmbH, Jack Daniel's, übermittelt durch news aktuell