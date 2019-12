Neue kununu Gehalt-Insights: Die Transparenz-Revolution (FOTO)

Wien, Österreich (ots) - Bereits vor zwölf Jahren hat kununu eine Revolution aufdem Arbeitsmarkt begonnen und Mitarbeitern anonym die Möglichkeit gegeben, ihreArbeitgeber zu bewerten - und somit Jobsuchenden mehr Transparenz zu bieten.Heute revolutioniert kununu den Arbeitsmarkt erneut: Dank der kununuGehalts-Insights können Arbeitnehmer und Jobsuchende eine der wichtigsten Fragenan jedem Punkt ihrer Karriere beantworten: Was bin ich wert und werde ich fairbezahlt? Transparenz auf dem Arbeitsmarkt erreicht damit ein viel höheresNiveau.Kein Thema ist in Unternehmen so Tabu wie das Thema Gehalt. Dabei ist esMitarbeitern sehr wichtig, fair bezahlt zu werden. Mit der Erweiterung seinerWorkplace Insights um das Gehalt schafft kununu jetzt einheitliche Bedingungen:Sowohl Jobsuchende als auch Mitarbeiter der Firmen können nun sehen, wie hochdie Gehälter für verschiedene Positionen im Unternehmen sind. Darüber hinausbietet kununu weitere Daten und Insights zum Marktwert der Position, der aufBasis von Jobrolle, Industrie und Standort als Benchmark ermittelt wird.Die auf den Unternehmensprofilen ausgewiesenen Gehaltsbänder basieren aufderzeit mehr als 370.000 Gehaltsdaten zu über 15.000 Firmen der kununu Communitybereits zum Launch und referenzieren auf Bruttojahresgehälter vergleichbarerPositionen - neue Gehaltsdaten und Firmen kommen jeden Tag hinzu.Transparenz gegen Neider"Wir glauben daran, dass transparente Gehaltsstrukturen zu gerechtenVergütungssystemen führen," erklärt Moritz Khote, CEO bei kununu. "Jobsuchendewissen dadurch schon im Prozess der Bewerbung, was sie bei einem Arbeitgeberverdienen können und Mitarbeiter sehen erstmals, wo sie im internen Vergleichstehen. Als Ergebnis unserer Revolution werden Firmen nicht umher kommen ihreGehaltsstrategie nachvollziehbar und gerecht zu gestalten. Heute nutzt bereitsjeder zweite Jobsuchende kununu.com um einen Arbeitgeber auszuwählen. Mit derAngabe von Gehaltsdaten profitieren nun auch Mitarbeiter einer Firma."Equal Pay? Weit gefehlt!Aus den kununu Gehalts-Insights geht eine brisante Erkenntnis hervor. Der sogenannte Gender-Pay-Gap ist nach wie vor eklatant: Männer verdienen besonders inder Banking- Consulting-, und Pharma-Branche deutlich mehr als ihre Kolleginnen.Dort, wo Frauen ihr finanzielles Oberlimit erreichen, steigen Männer teilweiseerst in die Branche ein.Perfect MatchJobsuchende wollen heute einen Arbeitgeber, der in Sachen Kultur und Werten zuihnen passt, sie fair behandelt und fair bezahlt. Deshalb hat kununu imvergangenen Monat mit dem Kulturkompass Jobsuchenden bereits eine Möglichkeitgeschaffen, zu sehen, wie das jeweilige Unternehmen hinter den Kulissenkulturell wirklich tickt.Neben der passenden Unternehmenskultur spielt das Gehalt - und der transparenteUmgang damit - bei der Jobsuche nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. DerAspekt "Gehalt" ist bei der Auswahl eines Arbeitgebers sogar wichtiger als dieAufgaben oder der Standort.Die neueste Analyse des kununu Gehalts-Zufriedenheitsindexes zeigt, dassArbeitnehmer heute zufriedener mit ihrem Einkommen sind als noch vor ein paarJahren. Es zeigt sich aber auch: Im Ranking aller 13 kununu Bewertungskategorienlandet das Thema "Gehalt/Sozialleistungen" bei der Zufriedenheit nur auf Platz10. Mitarbeiter sehen hier also noch Verbesserungsbedarf.Mit den zwei neuen Produkthighlights von kununu - den Gehalts-Insights und demKulturkompass - können Jobsuchende noch schneller und einfacher den passendenArbeitgeber finden. Die Gehalt-Insights bieten Nutzern darüber hinaus auch dieMöglichkeit, den eigenen Marktwert zu ermitteln.Wer sein Gehalt - natürlich auf anonyme Weise - für die aktuelle oder früherePositionen eintragen möchte, kann das gerne hier machen.Über kununu:kununu ist europaweit die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform und der einzigeprofessionelle Anbieter, der ausschließlich auf Arbeitgeberbewertungen undWorkplace Insights spezialisiert ist. Bislang haben Mitarbeiter und Jobsuchendeauf kununu.com mehr als 3,8 Millionen authentische Erfahrungsberichte zuverschiedenen Kriterien wie Gehalt, Betriebsklima oder Bewerbungsprozessehinterlassen. Jobinteressierte finden auf der Plattform daher authentische,detaillierte und ungefilterte Einblicke in die Arbeitswelt. Unternehmen nutzendieses Feedback, um sich als Arbeitgeber zu entwickeln, ihre Arbeitgebermarke ineinem besonders glaubwürdigen Kandidaten-Umfeld zu präsentieren undkontinuierlich den Dialog mit Feedbackgebern und Kandidaten zu führen. kununuist ein Tochterunternehmen der New Work SE. 140 Mitarbeiter arbeiten in Wien,Boston, Porto sowie Berlin daran, die Arbeitswelt transparenter zu machen.Pressekontakt:Yenia ZabaDirector Global Communications & Brandkununu GmbHyenia.zaba@kununu.comM: +43 6767579479Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71788/4456009OTS: kununu GmbHOriginal-Content von: kununu GmbH, übermittelt durch news aktuell