Das gab es noch nie: Im gestrigen "KitchenImpossible"-Finale (25.3.) bei VOX endete das Duell der Spitzenköchedas erste Mal mit einem Unentschieden. In Deutschland, in denNiederlanden und in Ghana wartete die schwarze Box mit einemunbekannten Gericht auf Tim Mälzer und Sternekoch Christian Bau. AmEnde bekamen die beiden ehrgeizigen Köche für ihre nachgekochtenGerichte exakt die gleiche Punktzahl (10,8).Auch bei den VOX-Zuschauern konnte "Kitchen Impossible" erneutpunkten. Die dritte Staffel erreichte mit der gestrigen Folge denStaffelbestwert von 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der14- bis 59-Jährigen, bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern waren essogar 13,4 Prozent. Der Bestwert beim Gesamtpublikum von Staffel 3lag bei sehr guten 2,06 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren (25.2.).Online konnte die bereits zweifach mit dem Deutschen Fernsehpreisausgezeichnete Koch-Competition ebenso überzeugen: Im Zeitraum vonFolge 1 bis Folge 7 erreichte die 3. Staffel bei TV NOW 2.968.456Videoabrufe, über 980.000 Abrufe mehr als im Vorjahreszeitraum. Werdas gestrige Finale verpasst hat, kann sich "Kitchen Impossible"außerdem noch 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.deanschauen.Und bereits jetzt steht fest: Auch 2019 wird in der 4. Staffelwieder gekocht, geschwitzt, geschimpft und es warten neue Gegner aufden wohl bescheidensten Koch der Welt Tim Mälzer.Noch in diesem Jahr können sich die VOX-Zuschauer außerdem auf"Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" freuen. Im Kampf um dieKoch-Ehre stellen sich dann vier Spitzenköche scheinbar unlösbarenkulinarischen Herausforderungen. Mit dabei: Tim Mälzer und Tim Raue,die von ihren zwei Kontrahenten nach Österreich geschickt werden.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/26.03.2018 vorläufig gewichtet/Stand: 26.03.2018