Neue internationale Großstudie bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger (FOTO)

Eschborn (ots) -Der Mangel an neuen antibiotisch wirksamen Mitteln im Kampf gegenAntibiotikaresistenzen erfordert innovative Therapielösungen.Zahlreiche Untersuchungen aus jüngerer Zeit belegen, dass Senföleaufgrund ihrer ausgeprägten antiinfektiven Wirkung gegen zahlreiche,teils multiresistente Bakterien eine vielversprechende natürlicheSubstanzgruppe darstellen[1-8]. Eine umfangreiche internationaleGroßstudie fasst neueste Erkenntnisse zu den antibakteriellenEigenschaften der Pflanzenstoffe zusammen[9]. Die Forscher kommenunter anderem zu dem Schluss, dass die in Kapuzinerkresse undMeerrettich enthaltenen drei verschiedenen Senföle Krankheitserregersehr effektiv bekämpfen und außerdem jeweils ein anderes Wirkspektrumbesitzen. "Durch die Kombination von Kapuzinerkresse und Meerrettichergibt sich ein breites Spektrum therapeutisch relevanter Substanzen,die sich in ihrer Wirkung zum Teil noch gegenseitig verstärken",betont der Mikrobiologe und Infektiologe Prof. Uwe Frank, Freiburg."Aufgrund der Senföle und des vielfältigen Wirkmechanismus stellt diearzneilich wirksame Pflanzenkombination eine antiinfektiveTherapieoption bei Blasenentzündungen und Erkältungskrankheiten dar,so Frank weiter.Senföle aus Kapuzinerkresse (Benzylsenföl) und Meerrettich (Allyl-und 2-Phenylethylsenföl) werden in kombinierter Form seit 1958 alsArzneimittel bei akuten unkomplizierten sowie rezidivierendenInfektionen der Harn- und Atemwege eingesetzt. Nicht zuletzt infolgeder dramatisch zunehmenden Resistenzproblematik stehen diePflanzenstoffe verstärkt im Fokus des wissenschaftlichen Interesses.Dies spiegeln zahlreiche internationale unabhängige Studien derletzten Jahre wider. So hat zum Beispiel bereits 2015 eine Großstudieder Universitäten Rennes und British Colombia die antibakteriellenEigenschaften und Resistenzmechanismen der Senföle anhand von mehrals einhundert Forschungsarbeiten analysiert[1].Weitere Übersichtsarbeit analysiert erneut mehr als einhundertSenfölstudienEine umfangreiche Großstudie italienischer und französischerWissenschaftler hat nun erneut über einhundert aktuelle und ältereForschungsarbeiten, bei denen die antibakterielle Wirkung der Senföleim Mittelpunkt steht, ausgewertet[9]. Die Forscher stellten fest,dass die in Kapuzinerkresse und Meerrettich enthaltenen dreiverschiedenen Senföle sehr effektiv gegen Krankheitserreger wirken.Sie besitzen ein jeweils anderes Wirkspektrum, das heißt sie wirkenauf verschiedene Art und Weise gegen unterschiedliche Keime. DieForscher bestätigen damit die Ergebnisse aus früherenUntersuchungen[5,6].Synergistische Effekte auch für antivirale Wirkung belegtNeben der umfassend belegten antibakteriellen Effektivität liegenfür den Nachweis des antientzündlichen[10-18] und antiviralen[19-21]Potenzials der in Meerrettich und Kapuzinerkresse enthaltenen Senföleebenfalls zahlreiche Forschungsarbeiten vor. Interessanterweisebewirkt die Kombination der beiden Heilpflanzen auch hinsichtlich derantiviralen Wirkung synergistische Effekte, das heißt diekombinierten Senföle vervielfältigen sich in ihrer Wirkunggegenseitig. So konnte ein Forscherteam der Universität Gießen durchdie Kombination der in den beiden Pflanzen enthaltenen Senföle einedeutlich höhere antivirale Wirkung gegen das Grippevirus H1N1feststellen, als bei der Nutzung der einzelnen Senföle, die dieWissenschaftler zuvor untersucht hatten[19]. Wie bei denUntersuchungen zur antibakteriellen Effektivität zeigte sichdemzufolge auch hinsichtlich der Wirkung der Senföle gegen Viren,dass erst durch die Kombination der beiden Pflanzen und in ihnenenthaltenen Senföle ein besonders großes Erregerspektrum erreichtwird."Die Kombination von Kapuzinerkresse und Meerrettich bietet eineinzigartiges Spektrum an arzneilich wirksamen Substanzen. DieInhaltsstoffe des pflanzlichen Medikaments greifen an verschiedenenPunkten im Krankheitsgeschehen an und verstärken sich teilweise sogargegenseitig in ihrer Wirkung", erläutert Frank. "Das vielfältigeWirkungsprofil der beiden Arzneipflanzen erklärt ihren erfolgreichenEinsatz bei Blasenentzündungen und Erkältungskrankheiten", so derMikrobiologe weiter.Literatur: Die Quellen 1-21 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden: