Neue intelligente Computerplattform Atlas von Huawei soll Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) mit hochleistungsfähigen Computern voranbringen

Shanghai (ots/PRNewswire) -Joy Huang, stellvertretender Vorsitzender von Huawei IT ProductLines hielt eine programmatische Rede mit dem Titel "PoweringIntelligent Enterprises with AI Innovation". Dabei erklärte er: "Mitder schnellen Entwicklung der KI-Technologie stehen auch zunehmendKI-gesteuerte Lösungen für die Industrie zur Verfügung. Die breiteUmsetzung dieser Innovationen ist extrem wichtig, da wir uns zu einerintelligenten Welt hin entwickeln. Währenddessen schafftComputerleistung neue Möglichkeiten. Mit dieserAllzweck-KI-Infrastrukturlösung, die auf End-, Edge- undCloud-Computing ausgerichtet ist, ermöglicht Huawei seinen Kunden,flexibel auf geschäftliche Änderungen zu reagieren und im Zeitalterder Intelligenz ihren Geschäftswert zu erhöhen.Die intelligente Computerplattform Atlas ist eineWeiterentwicklung der intelligenten Cloud-Hardwareplattform Atlas,die im Jahr 2017 eingeführt wurde. Die neue Atlas-Plattform enthältdas terminalseitige Atlas 200 KI-Beschleunigungsmodul , dieDC-seitige Atlas 300 KI-Beschleunigungskarte, die Edge-gerichteteAtlas 500 KI-Edge-Station und die universale KI-Plattform: Atlas 800KI-Gerät, konzipiert für Unternehmen.- Atlas 200 KI-Beschleunigungsmodul: Das Modul ist in einenFormfaktor gepackt, der halb so groß wie eine Kreditkarte ist und16-Kanal-Echtzeit-HD-Videoanalysen unterstützt. Mit einemStromverbrauch von nur 10 W kann Atlas 200 in Geräten wie Kamerasund Drohnen eingesetzt werden.- Atlas 300 KI-Beschleunigungskarte: Die Karte ist nur halb solang wie der Formfaktor einer PCIe-Standardkarte und ist fürDatenzentren und Edge-Server-Szenarios konzipiert. Die Atlas 600Beschleunigungskarte unterstützt multiple Datenpräzisionen undliefert mit einer einzigen Karte bis zu 64 TOPS INT8. Sie bieteteine überlegene Computerleistung für Deep Learning und Inferenz.- Atlas 500 KI-Edge-Station: Mit der Größe einer Set-Top-Boxverfügt das branchenführende Edge-Produkt über Fähigkeiten derKI-Verarbeitung und unterstützt eine 16-Kanal-HD-Videobearbeitungmit 4facher Leistung im Vergleich zu den derzeit erhältlichenProdukten. Die KI-Edge-Station eignet sich für zahlreicheverschiedene Anwendungen wie Transportwesen, Pflege und Versorgung,unbeaufsichtigter Verkauf und Smart Manufacturing (intelligenteFertigung).- Atlas 800 KI-Gerät: Das Gerät basiert auf einemStandard-Rahmenwerk und einer Standard-Programierumgebung, bieteteine optimierte KI-Umgebung sowie vorinstallierte zugrundeliegendeSoftwarebibliotheken und ist gebrauchsfertig für einen 2-StündigenBetrieb vorkonfiguriert. Zusätzlich verfügt das KI-Gerät über eineVerwaltungssoftware für Cluster-Management und Arbeitspläne, undkann Leistungsüberprüfungen auf Systemebene durchführen, wodurchdie Eingabeanforderungen für die KI-Anwendung von Unternehmendeutlich reduziert werden.Huawei IT Product Line arbeitet nach dem Motto: "Intelligente ITinspiriert die digitale Zukunft" und setzt sich dafür ein, dieIT-Infrastruktur mit intelligenten Technologien auszustatten undinnovative Technologien wie KI, Chip-Technologie undarchitektonischen Neuerungen einzusetzen, um Kunden bei derBeschleunigung ihrer digitalen und intelligenten Transformation zuunterstützen. Bis heute versorgte Huawei 5000 Kunden weltweit mitintelligenten Computerprodukten. Laut dem Bericht von Gartnerbelegten die Server von Huawei im ersten Quartal 2018 den 4. Platz,gemessen anhand des globalen Versands.Huawei möchte langfristig mit seinen Kunden zusammenarbeiten undverfolgt einen zukunftsorientierten Ansatz, um mithilfe seinerleistungsstarken Plattform die digitale Transformation von Firmenvoranzubringen. Bis heute haben 211 der Fortune Global500-Unternehmen (darunter 48 Fortune Global 100-Unternehmen) sich fürHuawei als Partner für ihre digitale Transformation entschieden.HUAWEI CONNECT 2018 - "Activate Intelligence" - findet vom 10. bis12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centerund im Expo Center statt.Die diesjährige HUAWEI CONNECT-Konferenz hat es sich zum Zielgesetzt, alle Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen,ihre Möglichkeiten zu erweitern und ihren Platz in der intelligentenWelt zu behaupten. Gemeinsam mit den besten Experten der Branche -darunter globale ICT-Führungskräfte, Branchenexperten undÖkosystempartner - werden Sie den Weg in die Zukunft planen und neueMöglichkeiten erschließen.Pressekontakt:Qiwei Liliqiwei2@huawei.com+86-18025339127Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell