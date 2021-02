Neue innovative Plattform für den Zeitschriftenvertrieb: DMV DER MEDIENVERTRIEB nimmt den Geschäftsbetrieb auf

Hamburg (ots) - Das Gemeinschaftsunternehmen DMV DER MEDIENVERTRIEB von Gruner + Jahr und der Bauer Media Group nimmt am 1. Februar 2021 offiziell seine Arbeit auf. Im DMV bündeln beide Medienhäuser die Vertriebskompetenzen ihrer Tochterfirmen DPV Deutscher Pressevertrieb und VU Verlagsunion im Einzelverkauf für Verlagskunden.Mit der Gründung des neuen Unternehmens treten die Bauer Media Group und Gruner + Jahr gemeinsam den veränderten Anforderungen des Marktes entgegen und formen eine zukunftssichere Plattform für den Zeitschriftenvertrieb - verbunden mit dem Anspruch, der Qualitäts- und Innovationsführer in Deutschland zu sein. DMV erreicht mit seinen Gesellschaftern einen Marktanteil von rund 30 Prozent im Grosso. Die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen Mark Schrader (Bauer Vertriebs KG/VU Verlagsunion) und Marco Graffitti (DPV Deutscher Pressevertrieb).Die Vertriebsaktivitäten von Gruner + Jahr, der Bauer Media Group und der Mandanten beider Verlage im Einzelverkauf werden künftig gemeinschaftlich über die technische Plattform der Bauer Media Group abgewickelt. Der Abonnementvertrieb und der digitale Vertrieb werden nicht in die Kooperation eingebracht.Marco Graffitti, Geschäftsführer DMV DER MEDIENVERTRIEB: "Durch den Zusammenschluss vereinen wir das Beste aus beiden Welten und stärken unsere gemeinsam vertriebenen Titel. Unsere Kunden profitieren von einer tiefen Expertise, einem breiten Portfolio, innovativer Technik und selbstverständlich individueller Beratung. Mit DMV gestalten wir unsere Rolle im Markt aktiv selbst und übernehmen Verantwortung für uns und unsere Kunden."Mark Schrader, Geschäftsführer DMV DER MEDIENVERTRIEB: "Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass sich das DMV-Team ausschließlich um die Bedürfnisse der Verlagskunden kümmert - das gibt es in dieser Form bei keinem anderen Nationalvertrieb. Unser Team zeichnet sich durch ein großes Know-how, viel Kreativität und eine große Nähe zu den vertretenen Marken aus. Dabei ist unser Anspruch, jeden Tag aufs Neue nahezu alles für unsere Kunden 'rauszuholen' - egal, um welche Leistung oder welchen Leistungsumfang es sich handelt. Wir danken unseren Partnern schon jetzt für ihr Vertrauen, ihre Impulse und ihre Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg."Weiterführende Informationen finden Sie unter www.dermedienvertrieb.de (http://www.dermedienvertrieb.de).Pressekontakt:Gruner + JahrChristine HallerG+J Kommunikation + MarketingStellv. Leiterin Corporate KommunikationTelefon: +49 40 37 03 7288E-Mail: haller.christine@guj.dewww.guj.de www.twitter.com/grunerundjahrBauer Media GroupJulia GeißlerBauer Service Functions KGUnternehmenskommunikationManager Corporate CommunicationsTelefon: +49 40 30 19 1090E-Mail: julia.geissler@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermedia_GEROriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell