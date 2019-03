Neue iPaaS- und API-geführte Fähigkeiten befreien IT von Arbeitsrückständen bei der Integration

Finanztrends Video zu



mehr >

Hybride Integrationsplattform vereinfacht die Bereitstellung neuerSaaS-, Multi-Cloud- und On-Premise-Anwendungen , um digitaleTransformation zu beschleunigenPhoenix (ots/PRNewswire) - Axway (EPA: AXW) hat gerade das nächstegroße Release seiner AMPLIFY(TM) Hybrid Integration Platform (https://www.axway.com/en/products/amplify/hybrid-integration-platform?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire&utm_campaign=gc_hip&utm_content=hip)(HIP) auf dem IMAGINE SUMMIT (https://www.imaginesummits.com/?utm_medium=pr&utm_source=prnewswire&utm_campaign=imagine_orlando_2019&utm_content=event) 2019 bekanntgegeben und vorgestellt.Das vereinfachte Erlebnis bei der Integration von Axway beginntmit einem neuen AMPLIFY-Katalog, der Integrationspersonas innerhalbund außerhalb der IT vereint. Dies verbessert die Entdeckung undNutzung der Integrationsdienste einschließlich Integration von APIs,Microservices, Managed File Transfer und EDI, um neue Anwendungen undInnovationen zu entwickeln. Im Ergebnis können neue Integrationeninnerhalb von Stunden live sein, anstatt in Tagen oder Wochen.Neue AMPLIFY Application Integration (iPaaS) (https://blog.axway.com/hybrid-integration/ipaas/application-integration) -Fähigkeitenvereinfachen jede Kombination von Cloud- und Bodenbereitstellung undbietet mehr als 150 vorerstellte Anwendungskonnektoren für diebeliebtesten SaaS-Anwendungen auf dem Markt, um die Bereitstellungvon neuen Integrationsprojekten rasch zu beschleunigen. Dies versetztIntegratoren außerhalb der IT in die Lage, sich auf Innovation undnicht auf Integration konzentrieren zu können, während dieIT-Richtlinie auch Skalierung und Sicherheit handhaben kann."Um Erfolg mit der digitalen Transformation zu haben, müssenUnternehmen die Integration über mehr Systeme, Menschen und Dinge alsje zuvor übergreifend skalieren", sagte Vince Padua, CTIO bei Axway."Die Komplexität, die durch die Verwaltung und Pflege dieserverschiedenen Verbindungen und Legacy-Anwendungen in das Unternehmeneingeführt wird, erfordert einen vereinten Ansatz für Governance überIntegrationsmuster hinweg.""Bis zum Jahr 2020 wird Integrationsarbeit 50 % der Zeit undKosten beim Aufbau einer digitalen Plattform ausmachen", schriebMassimo Pezzini(http://www.gartner.com/analyst/9152/Massimo-Pezzini), ResearchVicepresident und Gartner Fellow. "Darüber hinaus erfordern diekomplexen Herausforderungen, die die digitaleUnternehmenstransformation aufwirft, ein radikale Änderung bei derIntegrationstechnologie-Plattform und darin, wie Unternehmen mitIntegration umgehen."Die neuen Fähigkeiten werden ab April 2019 verfügbar sein.Erfahren Sie mehr über das neue Release von Axway AMPLIFY(https://blog.axway.com/hybrid-integration/faster-innovation).Über AxwayAls Software-Unternehmen hilft Axway (Euronext: AXW.PA) unserenKunden, außergewöhnliche Erlebnisse und Chancen zu entwickeln, indemEinzelpersonen, Systeme, Unternehmen und Ökosysteme verbunden werden.Fest verwurzelt in unserem technischen Erbe in den Bereichen ManagedFile Transfer (MFT) und B2B-Integration, kombiniert die AMPLIFY(TM)Hybrid Integration Plattform herkömmliche Integrationsmuster mitAPIs, um Daten zu erschließen und ihren Wert zu erhöhen, dieEntdeckung, Verwendung und Bereitstellung von Integration für neueZielgruppen schneller zu machen und die digitale Transformation zubeschleunigen. Von der Idee bis zur Ausführung hat das Fachwissen vonAxway in den Bereichen API-Management, B2B-Integration und ManagedFile Transfer die härtesten Datenherausforderungen für mehr als11.000 Unternehmen in 100 Ländern gelöst.1. Smarter with Gartner.Use a Hybrid Integration Approach toEmpower Digital Transformation (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/use-a-hybrid-integration-approach-to-empower-digital-transformation/), Autor: Rob van der Meulen. 26 April 2018Pressekontakt:jmolina@axway.com, Tel.: +1-480-627-1891Logo: https://mma.prnewswire.com/media/830961/Axway_Logo.jpgOriginal-Content von: Axway, übermittelt durch news aktuell