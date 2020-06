Die Neue für die Periode ist das It-Piece im Badezimmer: mia schreibt die Regeln neu (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Starke Frauen können alles erreichen und wollen sich nicht mit Kompromissen zufriedengeben. Wieso sollte das anders sein, wenn es um ihre Periode geht? Die neue Marke mia aus dem Hause LILLYDOO liefert Periodenprodukte, die saugstarke Leistung, Komfort und natürliche Materialien mit einem anspruchsvollen Design vereinen, nach Hause - und schreibt damit die Regeln neu.Die neue Marke mia möchte moderne, unabhängige Frauen mit ihren Periodenprodukten inspirieren, Schluss mit Kompromissen zu machen. Mit den Binden, Tampons und Slipeinlagen von mia müssen Frauen nicht mehr wählen, sondern genießen alle Vorzüge, die ihnen wichtig sind."Unsere Vision bei der Entwicklung von mia war: Entweder-oder durch ein UND zu ersetzen. Das ist unsere eigene, wichtigste Regel. Leistungsstärke UND Nachhaltigkeit. Design UND Komfort. Wir wollen die Konsumentinnen damit inspirieren, auch für sich Regeln neu zu definieren und während ihrer Periode weniger Kompromisse einzugehen." so Johanna Wielens, Leiterin Marketing mia.Hautfreundlich und leistungsstark dank ausgewählter MaterialienDie Periode ist das Natürlichste der Welt - wieso sollten Frauen während dieser Zeit also nicht auf Produkte mit natürlichen Materialien setzen? Deshalb verarbeitet mia in allen Produkten Bio Baumwolle und verzichtet auf unnötige Zusatzstoffe. Damit respektieren die leistungsstarken Periodenprodukte nicht nur den Körper, sondern auch die Umwelt. Und da jeder Körper anders ist, finden Frauen bei mia mit Tampons, Binden oder Slipeinlagen genau die Produkte rund um ihre Periode, die zu ihrem Zyklus passen:Der saugstarke Kern der Tampons in den drei Größen Mini, Normal oder Super besteht aus saugfähiger, natürlicher Bio Baumwolle, ihre Silhouette sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung und extra Auslaufschutz. Ihre sanfte Oberfläche erleichtert das Einführen und Entfernen.Die mia Binden bestehen aus einer weichen Oberlage aus Bio Baumwolle und einem absorbierenden Kern, der Flüssigkeit einschließt und ein trockenes Gefühl hinterlässt. Ihre anatomische Form und atmungsaktive Oberfläche sorgt für durchgängigen Komfort. Frauen haben dabei die Wahl zwischen den Varianten Tag oder Tag mit Flügeln. Nachts bietet die extra lange Variante Nacht mit Flügeln zusätzlich Sicherheit.Die besonders dünnen, flexiblen und atmungsaktiven Slipeinlagen sorgen jeden Tag für ein angenehmes Gefühl. Gleichzeitig schließt der saugstarke Kern Flüssigkeit sicher ein.mia ist also für Frauen, die achtsam mit ihrem eigenen Körper umgehen und sich gleichzeitig jederzeit auf ihr Periodenprodukt verlassen wollen. Und weil die Periode ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört, sollten sich Tampons, Binden und Slipeinlagen nicht verstecken müssen: Das anspruchsvolle Design macht die mia Produkte zum Stilobjekt für jedes Badezimmer. Das vielschichtige Verpackungsdesign und die hochwertigen Details spiegeln dabei die Individualität, den Zyklus und die perfekte Unvollkommenheit jeder Frau wider.Individuell und verlässlich im fairen AboWenn es um ihre Tage geht, sollte sich jede Frau sicher fühlen und auf ihre Periodenprodukte verlassen können. Deshalb liefert mia alle Produkte zuverlässig im praktischen Abo direkt nach Hause. Und weil der Körper jeder Frau einzigartig ist und ihre Bedürfnisse sich ändern, passt sich auch das Abo jederzeit an. Ganz nach dem Motto zusammenstellen, liefern lassen und flexibel anpassen - nach den eigenen Regeln können Frauen jederzeit neu entscheiden, welche Produkte zu ihnen passen. mia kümmert sich um den Rest und liefert Tampons, Binden und Slipeinlagen immer dann stilvoll verpackt vor die Haustür, wenn sie gebraucht werden. Das Abo kann immer bis zu 5 Tage vor der Lieferung den eigenen Regeln angepasst und jederzeit gekündigt werden.Das mia Produktportfolio ist ab Juli 2020 in Deutschland und Österreich unter http://www.mia-care.com erhältlich - entweder im flexiblen Abo oder im Einzelkauf.Preise:mia - Tampons Mini (20 Stück) / mia - Tampons Normal (16 Stück) / mia - Tampons Super (16 Stück) UVP Deutschland 6,60EUR mia-Abo: 4,95EURUVP Österreich 7,20EUR mia-Abo: 5,40EURmia - Binden Tag (16 Stück) / mia - Binden Tag mit Flügeln (14 Stück) / mia - Bi nden Nacht mit Flügeln (12 Stück) UVP Deutschland 6,60EUR mia-Abo: 4,95EURUVP Österreich 7,20EUR mia-Abo: 5,40EURmia - Slipeinlagen (24 Stück) UVP Deutschland 4,60EUR mia-Abo: 3,45EURUVP Österreich 5,00EUR mia-Abo: 3,75EURPressekontakt:redroses communications GmbHMaja Nevesticm.nevestic@redroses-pr.com+49 (0)40/46 96 770 35Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144822/4614451OTS: miaOriginal-Content von: mia, übermittelt durch news aktuell