Neue forsa-Zahlen zu Desinformation / 82% der Befragten haben Sorge, dass durch politische Desinformationskampagnen Wahlergebnisse manipuliert werden

Düsseldorf (ots) - Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstaltfür Medien NRW, spricht sich angesichts der Sorge vieler Menschen vormanipulativer politischer Desinformation für eine freie und starkePresse aus. Hintergrund ist eine aktuelle forsa-Umfrage zumInformationsverhalten bei Wahlen und zur Wahrnehmung von politischerDesinformation, die die Landesanstalt für Medien NRW in Auftraggegeben hat. Die Zahlen werden anlässlich des Tags der Pressefreiheiterstmals veröffentlicht und machen die grundlegende Bedeutung freierund seriöser Berichterstattung für eine funktionierend Demokratiedeutlich: 82% der Befragten haben Sorge vor der Manipulation vonWahlergebnissen durch politische Desinformationskampagnen, und 70%geben an, dass ihnen persönlich schon politisch motivierteDesinformation im Internet aufgefallen ist.Die repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der Landesanstalt fürMedien NRW hat neben genutzten Informationsquellen zu Wahlen undWahlkämpfen auch die Wahrnehmung von Wahlwerbung in Social Mediaabgefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 74% der Befragten mindestenseine Onlinequelle (wie Parteiwebseiten, Online-Magazine, SocialMedia) zur Information zu anstehenden Wahlen nutzen. Nur 14% derGesamtbevölkerung, aber rund ein Drittel der 14- bis 24-Jährigeninformiert sich über soziale Medien. Und hier ist auch dieWahrnehmung von politischer Werbung besonders hoch: Die überwiegendeMehrheit (89%) der Befragten, die sich über soziale Medien zu Wahlenund Wahlkämpfen informiert, hat bereits Wahlwerbung in sozialenMedien gesehen, und 44% davon geben außerdem an, diese sei auf ihrepolitischen Einstellungen zugeschnitten, also personalisiert. Dabeihabe über die Hälfte der Befragten, die in sozialen Medien schoneinmal Wahlwerbung wahrgenommen haben, den Eindruck, die Wahlwerbungenthielte irreführende Aussagen, um die politische Meinung bzw. dieWahlentscheidung zu manipulieren. 36% dieser Befragten konntenaußerdem keinen klaren Absender der Wahlwerbung erkennen."Besonders im Hinblick auf die anstehenden Europa-Wahlen stärkendiese aktuellen forsa-Zahlen die Bedeutung, die eine freie,pluralistische und unabhängige Presse für den Erhalt unsererDemokratie hat. Es ist daher dringend notwendig, dass die Einhaltungder journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nur in den klassischenMedien, sondern auch im Online-Bereich verpflichtend ist, um auf diegroße Verunsicherung der Bevölkerung hinsichtlich der Qualität vonOnline-Informationen zu reagieren. Wir müssen das Internet - unddamit auch die sozialen Medien - als vertrauenswürdigeInformationsquelle und Ort für die Verbreitung von gutem und freiemJournalismus zurückgewinnen", bewertet Dr. Tobias Schmid, Direktorder Landesanstalt für Medien NRW, die aktuellen Ergebnisse.Der Wunsch nach vertrauenswürdigen Informationen und transparentenQuellen äußert sich auch in den folgenden Zahlen: 89% aller Befragtenfinden, dass politische Werbung deutlicher als solche gekennzeichnetwerden sollte, und 80% aller befragten 14- bis 24-Jährigen sind derMeinung, es brauche eine Regulierung von politischer Onlinewerbung(so wie z.B. im TV oder Radio). "Diese Ergebnisse machen den Bedarfnach einer Regelung zum Umgang mit politischer Werbung onlinedeutlich. Dazu braucht es chancengleiche Möglichkeiten allerpolitisch Werbetreibenden und Transparenz gegenüber dem Nutzer. Hiermuss der Gesetzgeber ran", fordert Dr. Tobias Schmid.Die wesentlichen Ergebnisse im Überblick:82% der Befragten haben Sorge, dass durch politischeDesinformationskampagnen Wahlergebnisse manipuliert werden, und 70%geben an, dass ihnen persönlich schon einmal politisch motivierteDesinformationen im Internet aufgefallen sind.Ein Drittel der befragten 14-24-Jährigen informiert sich überSocial Media zu anstehenden Wahlen, und davon nutzen rund 35% YouTubeals Informationsquelle für anstehende Wahlen.Die überwiegende Mehrheit (89%) derjenigen, die sich über SocialMedia zu Wahlen und Wahlkämpfen informiert, gibt an, bereitsWahlwerbung in Social Media gesehen zu haben. Mehr als die Hälfte(57%), die in sozialen Medien bereits Wahlwerbung wahrgenommen hat,gibt außerdem an, dass diese irreführende Aussagen enthielt, um diepolitische Meinung bzw. die Wahlentscheidung zu manipulieren. Undfast die Hälfte (44%) meint, dass die Wahlwerbung auf ihre politischeEinstellung zugeschnitten, also personalisiert, war.Die weit überwiegende Mehrheit aller Befragten ist der Meinung,dass jeder Nutzer klar erkennen können sollte, nach welchen Kriterienihm politische Wahlwerbung im Internet oder in sozialen Netzwerkenangezeigt wird (93%), und dass politische Werbung deutlicher alssolche gekennzeichnet sein sollte (89%). Vor allem unter 25-JährigeInternetnutzer (80%) sind der Meinung dass es eine Regulierung vonpolitischer Onlinewerbung, wie bspw. im TV oder im Radio gibt,bedarf.
Den vollständigen Ergebnisbericht und eine Ergebnispräsentationfinden Sie online unter: http://ots.de/LtnRFM