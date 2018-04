Neue elektrische Containertransporter bei der HHLA

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - 15 500 Tonnen CO2 und 118 Tonnen Stickoxid jährlich will der Hamburger Hafenkonzern HHLA durch die Umstellung ihrer vollautomatischen Containertransporter auf Elektrofahrzeuge am Terminal Altenwerder einsparen.



Hamburg fördert das Projekt mit knapp acht Millionen Euro, wie Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Montag bei der Übergabe des Fördermittelbescheids an HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath sagte. Die Lithium-Ionen-Batterien der Fahrzeuge sollen auch als Zwischenspeicher für Ökostrom genutzt werden und so die Netze entlasten. In diesem Jahr sollen 25 solcher Fahrzeuge in Dienst genommen werden, bis 2022 die gesamte Flotte umgestellt sein./fi/DP/stw