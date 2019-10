Neue eat.pay.love-Studie zum Bezahlverhalten in der Gastronomie: Immer mehr Gastronomen setzen auf Kartenzahlung (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Wie die aktuelle eat.pay.love-Studie belegt, ist das bargeldloseBezahlen auch in der Gastronomie auf dem Vormarsch und gewinnt mitneuen mobilen Bezahllösungen zunehmend an Bedeutung - vor allem beijüngeren Menschen. Darauf haben sich die meisten Gastronomeneingestellt: 84,6 Prozent der Gastrobetriebe bieten mittlerweilebargeldloses Bezahlen an. Das entspricht einer Steigerung um 11,9Prozentpunkte gegenüber der Befragung im Jahr 2017. Diedeutschlandweite Studie im Auftrag von Mastercard und orderbird zumBezahlverhalten in der Gastronomie wurde heute in Berlin vorgestellt.Moderne Payment-Lösungen auf dem VormarschFür Kunden ist es praktisch mit Smartphone, Karte oder anderenmodernen Payment-Methoden zu zahlen - auch bei Kleinstbeträgen. Soerwarten auch 91,1 Prozent der befragten Gäste, dass die Akzeptanzvon Kartenzahlung in der Gastronomie als Serviceleistung dazugehörensollte. Mehr als jeder Dritte (35,6 Prozent) gibt sogar an, sichschon einmal gegen einen Gastronomie-Betrieb entschieden zu haben,weil dort keine Kartenzahlung angeboten wurde. Ein vielfältigesPortfolio an Zahlungsarten ist daher heutzutage Pflicht fürGastronomen, wenn sie keine Umsätze verlieren wollen.Kontaktloses Bezahlen liegt voll im TrendVor allem kontaktloses Bezahlen liegt voll im Trend und sorgt füreinen Schub bei Kartenzahlungen. Aktuelle Zahlen von orderbirdbelegen, dass der Wandel zum schnellen Bezahlen deutschlandweit zügigvoranschreitet: Allein von Januar bis August 2019 hat sich die Anzahlder kontaktlosen Transaktionen mehr als verdoppelt. Waren im Januar2019 gerade mal 24,7 Prozent aller Transaktionen kontaktlos, bezahlteim August 2019 fast schon fast jeder Dritte (31,9 Prozent) per NFC.In Europa wird mittlerweile sogar schon jede zweite Transaktion miteiner Mastercard kontaktlos abgewickelt. Die Gäste schätzen beimkontaktlosen Bezahlen vor allem, dass es wesentlich schneller (35,5Prozent) und einfacher (31,7 Prozent) als mit den üblichenKartenverfahren funktioniert. Fast jeder Zweite (45,9 Prozent) hat inden letzten zwölf Monaten schon mindestens einmal in einemRestaurant, Café oder Bar kontaktlos mit Karte oder Smartphonebezahlt. Immerhin 28,1 Prozent planen es auszuprobieren.Digital Natives erwarten bargeldlose BezahlmöglichkeitenNeue mobile Bezahllösungen und der zunehmende Wunschdigitalaffiner Gästegruppen, auf genau die Art und Weise zu bezahlen,die ihnen persönlich am bequemsten erscheint, dürfte dieGastro-Branche zum Umdenken bewegen. Allen voran die Digital Nativeswünschen sich immer häufiger bargeldlose Bezahlmöglichkeiten. Soerachten es 88,6 Prozent der 18- bis 29-Jährigen als wichtig, dasssie in Restaurants, Cafés und Bars mit Karte bezahlen können. Bei den30- bis 39-Jährigen sind es 82,3 Prozent, bei den 40-49-Jährigen 72Prozent und bei den 50-59-Jährigen immerhin noch 63,1 Prozent, diesich Kartenzahlung wünschen.Hohe Rechnungen werden gerne bargeldlos bezahltImmerhin fast jeder fünfte Gast (18,6 Prozent) gibt an, inRestaurants, Cafés und Bars immer mit Karte zu zahlen. Im Jahr 2017waren es erst 13,2 Prozent. Gäste greifen vor allem gerne zur Karte,wenn sie kein Bargeld dabei haben (48,4 Prozent). Auch großeRechnungen werden bevorzugt bargeldlos beglichen (45,8 Prozent). 27Prozent zahlen vor allem im Urlaub mit Karte. Nur noch 8,6 Prozentder befragten Gäste geben an, nie mit Karte zu bezahlen.Bargeldlose Bezahlung auch bei Kleinstbeträgen gewünschtAuch wenn Deutschland im internationalen Vergleich immer nochhinterherhinkt, zeigt die aktuelle Auswertung von orderbird, dassauch hierzulande zunehmend kleine Beträge mit Karte oder Smartphonebezahlt werden. Lag der durchschnittliche Rechnungsbetrag im Januar2018 noch bei 21,92 Euro, die per NFC bezahlt wurden, sank er imJanuar 2019 auf 21,17 Euro. Im August 2019 lag der Durchschnittswertnur noch bei 20,04 Euro.Gäste zeigen wenig Verständnis für Mindestumsatz bei KartenzahlungDas immer noch fast jeder dritte Gastronom (32,4 Prozent)Kartenzahlung erst ab einem gewissen Mindestbetrag akzeptiert, istein Phänomen, das jeder kennt und das viele auch schon einmal darangehindert hat, zwischendurch etwas zu verzehren. Viele Gäste zeigenhierfür wenig Verständnis: Jeder Dritte (32,6 Prozent) wünscht sichauch bei kleinen Beträgen Kartenzahlung. In der Altersgruppe der 18-bis 29-Jährigen ist sogar schon jeder Zweite (48,5 Prozent) derMeinung, dass ein Mindestbetrag bei Kartenzahlung nicht mehrzeitgemäß ist.Mehr Umsatz dank KartenzahlungAuch für die Gastronomie bietet die Kartenzahlung zahlreicheVorteile. 54,1 Prozent der befragten Gastronomen finden Kartenzahlunghygienischer als Bargeld. Zudem sagt jeder zweite Gastronom (52,5Prozent), dass die kontaktlose Bezahlung den Bezahlvorgang verkürztund so das positive Kundenerlebnis intensiviert wird. 83,2 Prozentder Gastwirte bestätigen, dass Spontanbesuche von Kunden möglichwerden, die nicht viel Bargeld dabei haben. Jeder Zweite (48,6Prozent) ist sogar der Meinung, dass Gäste, die mit Karte bezahlen,mehr Geld ausgeben.Jeder zehnte Gast gibt bei Kartenzahlung mehr TrinkgeldIn der Gastronomie fürchten Mitarbeiter bei Kartenzahlung häufigden Verzicht auf Trinkgeld. Vollkommen zu Unrecht, wie die Zahlen derStudie bestätigen: Die deutliche Mehrheit der Gäste (86,4 Prozent)gibt auch bei Kartenzahlung Trinkgeld und würdigt so dasGastronomieerlebnis. 10,7 Prozent der Gäste geben sogar an, beiKartenzahlung mehr Trinkgeld zu geben als bei Barzahlung. MethodikIm Auftrag von Mastercard und orderbird hat Innofactdeutschlandweit eine repräsentative Stichprobe von 1.036 Personen imAugust 2019 zum Thema Kartenzahlung in der Gastronomie befragt.Zusätzlich wurden 337 Gastronomen vom 3. bis 9. September 2019 vonder orderbird AG zu dem Thema befragt.Die vollständige Studie kann auf der Homepagehttp://eat-pay-love.com heruntergeladen werden. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.Über orderbirdorderbird (www.orderbird.com) bietet intuitive Softwarelösungenund Zusatzservices für Individualgastronomen in Deutschland,Österreich, der Schweiz und Frankreich. Mehr als 15.000 orderbirdPOS-Geräte sind dabei im Einsatz. Mit dem Herzstück, Europasführender iPad-Kasse, können Restaurants, Cafés und Bars einfach undmobil Bestellungen aufnehmen, flexibel abrechnen undfinanzamtkonforme Berichte auf Knopfdruck erstellen. Die orderbird AGwurde 2011 gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiteran den Standorten Berlin und Wien. Zu den Investoren zählen unteranderem die METRO Group, ALSTIN und Concardis.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandJuliane.Schmitz-Engels@mastercard.comOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell