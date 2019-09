München (ots) -40 Jahre "Die drei ???"-Hörspiele. Wohl selten wurden und werdendrei jugendliche Detektive so geliebt. Von den "Kassettenkindern" der70er Jahre bis zu den Kids von heute belagern alle gespannt dieverschiedenen Abspielgeräte, wenn Justus, Peter und Bob ihre Fällelösen. Ein Phänomen, das auch vor Promis keinen Halt macht. Ob siemit den drei ??? aufgewachsen sind oder bereits Rollen in denKulthörspielen übernommen haben (oder beides) - jetzt stellen sichprominente Fans und Wegbegleiter selbst vor die Mikros und lesen ihreLieblingsstories als Hörbuch ein. Begleitend zur neuen Hörbuch-Reihevon EUROPA/Sony Music Entertainment gibt es Podcasts mit Interviewsder jeweiligen Vorleserinnen und Vorleser. Den Auftakt machtSchauspieler, Komiker und erklärtes "Kassettenkind" Bastian Pastewkamit seinem Favoriten "Die drei ??? und der grüne Geist". Das Hörbucherscheint am Freitag, 6. September 2019 zum Downloaden und Streamenauf allen Plattformen - der Podcast ist seit dem 4. Septemberverfügbar und nach dem ersten Tag bereits auf Platz 1 derApple-Podcast-Charts!"Ich darf die komplette Geschichte lesen! Ich selbst! Ich darfJustus, Peter und Bob sein und der Erzähler. Ich darf Bobs Muttersein, sein Vater und Kommissar Reynolds...", sagt ein begeisterterBastian Pastewka, der selbst schon zweimal in "Die drei???"-Hörspielen mitwirkte. Die neue Reihe, in der "Die drei???""-Buchklassiker der ersten Stunde ungekürzt zum Hören erscheinen,folgt keiner Chronologie. Die Vorleserinnen und Vorleser haben sicheinfach ihre Lieblingsgeschichten ausgesucht. Wir dürfen uns u.a.freuen auf "Die drei ??? und..." "... die Geisterinsel", "... derPhantomsee" oder "... der Super-Papagei". Und auf eine ganze Riegegroßartiger Schauspiel- und Musikstars, die den Kult-Autoren vondamals ihre Stimme leihen. Wer außer Bastian Pastewka alles dabeiist? Wird noch nicht verraten ... Er verrät uns allerdings, warumseine Wahl auf den "Grünen Geist" fiel: "Das war die Folge, die ichimmer am seltsamsten fand und am gruseligsten. Bis heute kann ich sienur bei Licht hören".Zu jeder Hörbuchfolge erscheint ein Podcast mit Star-Interview.Family and Friends der drei ??? berichten im neuen Podcast-Format,was sie persönlich an den Hörspielen und Büchern fasziniert, warumsie Teil von EUROPAS neuer Hörbuch-Reihe sind und wie dieFavoriten-Story zum Favoriten wurde. Und selbstverständlich treffenechte Fans hier auf das Insiderwissen der eingeschworenen "Die drei???"-Gemeinde: Natürlich kennt Bastian Pastewka "Bert Clock", weißwie ein tödlicher Treppensturz klingt und was ein Zamkookaburra ist.Dazu kam er als Kind noch einer unglaublichen Verschwörung um dieZahl 6 auf die Spur ....Für das Hosting und die Verbreitung der Podcast-Reihe kooperiertEUROPA/Sony Music Entertainment mit dem schwedischen Podcast-NetzwerkAcast, das im Juli offiziell in Deutschland gestartet ist. Hörbuchoder Podcast - "Die drei ???"-Spannung ist wieder garantiert. Alsoauf Bastian Pastewka hören und für gute Beleuchtung sorgen ...Hörbuch und Podcast "Die drei ??? und der grüne Geist" mit BastianPastewka erscheinen am 6. September 2019 als Download und Stream.Die Hörbuch-Reihe"Die drei ???"-Buchklassiker, ungekürzt gelesen von Family &Friends - bekannten Schauspiel- und Musikgrößen, die mit der Welt der"Drei ???" verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an derChronologie der Buchreihe, sondern folgt dem 'PrinzipLieblings-Story'. Die Hörbücher sind als Download und Streamerhältlich.Mehr Info: www.dreifragezeichen.de/produktwelt/hoerbuchDie PodcastsZu jeder Folge erscheint ein Podcast: Im Starinterview beantwortendie jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher Fragen rund um ihrenLieblingsfall und ihre Beziehung zur Serie. Zu hören auf allenStreamingplattformen.Inhalt "Die drei ??? und der grüne Geist"Merkwürdig, dass an diesem Abend anscheinend nicht nur Bob undPeter zufällig das Haus des längst verstorbenen Mathias Greenbesichtigen, das abgerissen werden soll. Mehr als merkwürdig, nämlichhöchst gruselig, wenn dann plötzlich ein grün schimmernder Geisterscheint, den auch noch andere bezeugen können. Ein Fall für diedrei ??? ...Sprecher & MitwirkendeSprecher: Bastian Pastewka und Axel Lutter als Albert Hitfield.Regie: Elias EmkenAufnahme: Lisa FalkenhanKonzept & Redaktion: Maike Müller, Elias Emken und Oliver Rohrbeck.Aufnahme und Produktion: Hörspielstudio XBerg, Berlin.Eine EUROPA Produktion. (P) & © 2019 Sony Music Entertainment GermanyDas Buch "Die drei ??? und der grüne Geist" von Robert Arthur, ausdem Amerikanischen übertragen von Leonore Puschert, ist imFranck-Kosmos Verlag erschienen.Illustration: Aiga Rasch.Die drei ???" sind eine eingetragene Marke der Franck-KosmosVerlags GmbH, Stuttgart.Pressekontakt:KÜHL PRNina Schulze PellengahrTel: 040 - 63 97 66 01 oder 0172-42 63 188Email: nsp@kuehlpr.deWeb: www.kuehlpr.deOriginal-Content von: EUROPA, übermittelt durch news aktuell