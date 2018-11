Neue deutsche Blockchain-Allianz: TEAL und idento.one schließen sich Vertrag für das Internet von Tim Berners-Lee an

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Zug/Bocholt (ots) - Auf dem diesjährigen Web Summit in Lissabonlegte Tim Berners-Lee den Grundstein für ein Internet der Zukunft:Sein Vertrag für ein offenes, faires Netz schlägt unter dem Hashtag#ForTheWeb hohe Wellen. Auch die beiden deutschenBlockchain-Unternehmen idento.one und TEAL teilen Berners-LeesVision. Zu diesem Zweck schließen der Anbieter fürIdentitätsmanagement und das neu gegründete Smart BlockchainEcosystem sich dem Vertrag an und schmieden eine strategischePartnerschaft.Das auf dem Web Summit von WWW-Erfinder Tim Berners-Leevorgestellte Grundsatzpapier für das Web will die globaleInternetwirtschaft zu drei Kernprinzipien verpflichten: Das Netzsolle frei und offen bleiben, manipulative Werbung solle ein Endefinden und nicht zuletzt gehöre die Kontrolle über persönliche Datenzurück in die Hände der Nutzer. Die beiden deutschen Start-ups TEALund idento.one haben sich diesen Gedanken schon seit ihrer Gründungverschrieben. Beide Unternehmen verpflichten sich dem Vertrag vonBerners-Lee und verkünden zudem eine strategische Partnerschaft.Dass auch Google und Facebook sich dem Vertrag angeschlossenhaben, begrüßt TEAL-CEO Dr. Klaus Holthausen: "Nun müssen sie sichauch daran messen lassen. Und dazu muss die Digitalwirtschaft einenKonsens entwickeln, wie denn beispielsweise echte Datenkontrolle fürden Nutzer aussieht. Genügen die Kontrollzentren von Facebook und Co.oder geht es vielmehr darum, dass jeder Nutzer seine Daten selbstspeichern und zugänglich machen kann?"Bewährte Technologien und Pioniere des WWWDie Technologien von TEAL und idento.one sind bereits seit Jahrenbei Unternehmen im Einsatz. Auch die CEOs beider KooperationspartnerDr. Klaus Holthausen (TEAL) und Hannes Bauer (idento.one) begleitendas WWW seit den 1990er Jahren. Bauer gründete Anfang der 90er dieInternet-Suchmaschine Kolibri, Holthausen patentierte bereits 1998 ander Universität Jena eine neuronale Suchmaschine.Hannes Bauer, CEO, idento.one: "Die nächste Stufe desDatenschutzes ist die absolute Datenhoheit des Nutzers. Er sollkünftig entscheiden, wem er welche Informationen zu welchem Zweck zurVerfügung stellt. Die Blockchain-Infrastruktur ist aufgrund ihrerPrinzipien dafür ideal: Sie speichert Daten verschlüsselt,unveränderbar und dezentral beim Nutzer, ohne sie anderen Parteienzugänglich zu machen."Dr. Klaus Holthausen, CEO, TEAL: "Hannes und mir war schon vor 20Jahren klar: Eine wirklich intelligente Anwendung rückt denKonsumenten in den Fokus. Indem sie seinen Bedürfnissen mit tieferen,zusammenhängenden Empfehlungen entspricht. Und indem sie ihn nichtzum Produkt macht, sondern seine Privatsphäre achtet und schützt."Partnerschaft: Künstliche Intelligenz trifft auf DatensicherheitBeide Unternehmen beabsichtigen, von den technologischenEntwicklungen des jeweiligen Partners zu profitieren. TEAL verfügtüber eine patentierte Künstliche Intelligenz, die ähnlich wie dasmenschliche Gehirn Informationen analysiert und Zusammenhängeerkennt. Diese KI-Kompetenz kann sich idento.one bei Projekten,beispielsweise im Bereich selbstfahrender Autos, zunutze machen.Idento.one hingegen ist Anbieter einer Blockchain, in derpersonenbezogene Daten und ganze Identitäten dezentral gesichert undnur durch den Konsumenten selbst kontrolliert werden. Von diesemKnow-how können die ersten Anwendungen des Partners, der TEALMarketplace und ein kryptografisch gesichertes Marktforschungspanel,profitieren.Bildmaterial:Dr. Klaus Holthausen, CEO TEAL AI AG (Bildnachweis: TEAL):www.frauwenk.de/Mediaserver/Teal/Klaus_Holthausen.jpgHannes Bauer, CEO idento.one (Bildnachweis: idento.one):www.frauwenk.de/Mediaserver/Teal/HannesBauer_identoOne.jpgÜber TEALTEAL ist das neue Smart Blockchain Ecosystem aus Europa. TEALverzahnt die dezentrale Infrastruktur der Blockchain mit einer in derPraxis bewährten, assoziativen KI-Technologie und schafft so eineVielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten für Verbraucher undUnternehmen. Die erste Lösung im Smart Blockchain Ecosystem ist derTEAL Marketplace. Auf diesem neuen Marktplatz ermöglicht dieBlockchain unmittelbare und transparente Transaktionen zwischenNutzer und Marke. Dabei obliegt die Hoheit über die eigenen Daten derjeweiligen Partei. Die assoziative KI sorgt dafür, dassSuchergebnisse und Empfehlungen den tatsächlichen Wünschen der Nutzerentsprechen. www.teal.digitalÜber idento.oneMit idento.one können Unternehmen eine schnell realisierbareDSGVO-Lösung integrieren, alle personenbezogenen KundendatenDSGVO-konform, das heißt effektiv geschützt, verwalten unddatenbezogene Prozesse rechtssicher gestalten. Diese Lösung hat denVorteil, dass sich der DSGVO-konforme Betrieb für Unternehmen spürbarvereinfacht, da idento.one die Daten-Freigabe beim Nutzervorkonfektioniert und übernimmt. Mit idento.one werden BigDataund/oder Smart-Data-Analysen erstmals ohne großen Aufwand durchUser-Einwilligungen möglich. 