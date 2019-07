Neue, auf der AAIC® 2019 präsentierte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine gesunde Lebensweise die umweltbedingten und genetischen Risiken für Alzheimer verringern kann

Internationale Konferenz umfasste außerdem Expertengespräche zurRolle von Infektionserregern bei Alzheimer-Krankheit sowieFortschritte bei BluttestsLos Angeles (ots/PRNewswire) - Auf der Alzheimer's AssociationInternational Conference (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2527905-1&h=2941264036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527905-1%26h%3D977960842%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fabout%252Foverview.asp%26a%3DAlzheimer%2527s%2BAssociation%2BInternational%2BConference&a=Alzheimer%27s+Association+International+Conference) (AAIC) 2019 in Los Angeles präsentierteForschungsergebnisse legen nahe, dass die Änderung verschiedenerLebensgewohnheiten hin zu einem gesunden Lebensstil sich im großenMaße positiv auf die Gesundheit des Gehirns auswirkt undmöglicherweise das genetische und umweltbedingte Risiko für dieAlzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen verringern kann.Auf der Konferenz wurde eine Rekordzahl an wissenschaftlichenStudien vorgestellt. Diese Berichte, bei denen vielfältige Ansätzezur Offenlegung der Ursachen, des Krankheitsverlaufs, derRisikofaktoren, der Behandlung und der Prävention von Alzheimer undanderen Demenzerkrankungen herangezogen wurden, präsentierten einigeder erfolgversprechendsten und hoffnungsvollstenForschungsergebnisse.Die neuen auf der Konferenz präsentierten Daten umfassten:- Fortschritte bei neuen Blutbiomarkern, die die Früherkennung, eineverbesserte Diagnose und eine bessere Patientenrekrutierung fürklinische Studien auf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit,Demenzerkrankungen und andere neurodegenerative Krankheitenermöglichen können- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Biologie von Alzheimer,die erklären können, warum sich die Krankheit auf Männer und Frauenso unterschiedlich auswirkt- Neue klinische Daten und Studiendesigns aus klinischen Versuchenbezüglich der Bewertung neuartiger Behandlungsmethoden fürAlzheimerAls das weltweit führende Forum für Diskussionen über neue Themenin der Alzheimer- und Demenzforschung veranstaltete die AAIC 2019eine Podiumsdiskussion mit fünf Experten, die unterschiedlicheStandpunkte in Bezug auf die Rolle von bakteriellen oderVirusinfektionen bei Alzheimer vertraten."Während auf diesem Gebiet weiterhin an der Entwicklung vonBehandlungsmethoden für Alzheimer und anderen Demenzerkrankungengearbeitet wird, ist es ebenso wichtig, neue Ziele für die Behandlungzu setzen und zu ermitteln, durch welche Änderungen ihrer LebensweisePatienten die Symptome verbessern oder den Fortschritt dieserKrankheiten verlangsamen können", sagte Maria C. Carrillo, PhD, ChiefScience Officer der Alzheimer's Association."Die auf der AAIC präsentierten Daten aus klinischen Studienspiegeln die Vielfalt von Ansätzen wider, die bei der Entwicklung vonBehandlungsmethoden für Alzheimer herangezogen werden. Es ist vonentscheidender Bedeutung, dass auf diesem Gebiet neuenForschungsmöglichkeiten nachgegangen wird, um die Millionen Menschen,die an diesen Erkrankungen leiden, besser behandeln zu können",erklärte Carrillo.Die AAIC stellt das führende jährliche Forum für die Vorstellungund Erörterung der neuesten Ergebnisse aus der Alzheimer- undDemenzforschung dar und verfolgt das Ziel, schneller Durchbrüche aufdem Gebiet der Demenzforschung zu erreichen. Auf der AAIC 2019 kamenetwa 6.000 führende Experten und Forscher aus aller Welt zusammen undes wurden über 3.400 wissenschaftliche Präsentationen veranstaltet.Lebensstil-Interventionen können hohes Alzheimer-Risiko verringernNeue Forschungsergebnisse, die auf der AAIC 2019 in Los Angelesvorgestellt wurden, legen nahe, dass die Umstellung auf eine gesundeLebensweise - darunter gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung undkognitiver Stimulation - das Risiko von kognitivem Verfall und Demenzverringern kann. Gemäß einer Studie wiesen Teilnehmer, die vier oderfünf Maßnahmen für eine risikoarme Lebensweise umgesetzt hatten, einum etwa 60% geringeres Alzheimer-Demenz-Risiko auf als Teilnehmer,die keine bzw. oder nur eine der Maßnahmen für eine risikoarmeLebensweise umgesetzt hatten.Zwei Studien zeigten, dass umsetzbare Änderungen der Lebensweiseeinem hohen Risiko einer Alzheimer-Erkrankung entgegenwirken können.In einem Bericht legten Forscher dar, dass Teilnehmer mit einem hohengenetischen Alzheimer-Risiko nach einer "vorteilhaften" Umstellungihrer Lebensweise ein um 32 % niedrigeres Risiko fürDemenzerkrankungen allgemein aufwiesen als Teilnehmer mit einer"nachteiligen" Lebensweise. Eine weitere Studie bestätigte, dass Ortemit hoher Luftverschmutzung das Risiko für Alzheimer und andereFormen der Demenz erhöhen. Allerdings wurde in diesem Zusammenhangbei älteren Frauen mit einer höheren kognitiven Reserve - basierendauf der Bewertung kognitiver Funktionen, Anzahl der Ausbildungsjahre,Berufsstatus und physischer Aktivität - ein nur um 21 % erhöhtesumweltbedingtes Risiko beobachtet, während bei Patienten mit einergeringeren kognitiven Reserve ein um 113 % erhöhten Risikofestgestellt wurde.Blutmarker könnten die Alzheimer-Diagnose verbessernAuf der AAIC 2019 vorgelegte Daten erläuterten zudem Fortschrittebei der Blutuntersuchung zur Bewertung von Markern für Alzheimer undandere neurogenerative Erkennungen, wie abnormale Formen desAmyloid-Proteins, das bei der Alzheimer-Krankheit eine wichtige Rollespielt, sowie von alpha-Synuclein (Lewy-Körper-Demenz) und leichtenNeurofilamenten (allgemeine Hirnzellschäden).Es besteht ein großer Bedarf an zuverlässigen, kostengünstigen,nicht-invasiven und leicht verfügbaren Werkzeugen für dieAlzheimer-Diagnose. Solche Diagnosemethoden, die eine frühereErkennung im Krankheitsverlauf sowie eine bessere und schnellerePlanung und Bereitstellung der Behandlung ermöglichen könnten, würdenfür Familien, die aktuell oder künftig mit Alzheimer konfrontiertsind, von großem Nutzen sein. Diese neuen Testtechnologien, diederzeit in der Industrie und in der wissenschaftlichen Forschungentwickelt werden, könnten möglicherweise auch bei der Beurteilungvon Therapien in klinischen Studien Anwendung finden.Alzheimer-Risiko, Krankheitsverlauf und Widerstandsfähigkeit nachGeschlechtAuf der AAIC 2019 vorgestellte Forschungsergebnisse hoben zudemmehrere Unterschiede in puncto Biologie, Verlauf und Risiko einerAlzheimer-Erkrankung zwischen Männern und Frauen heraus. Vier Studienzu geschlechterspezifischen Unterschieden könnten auf einzigartigeRisikoprofile hinweisen und Forschern auf diesem Fachgebiet helfen,besser zu verstehen, warum die Mehrheit der an Alzheimer erkranktenPatienten Frauen sind.Im Rahmen zweier Studien wurde 11 neue geschlechtsspezifischeRisikogene für Alzheimer entdeckt sowie Unterschiede in denstrukturellen und funktionalen Verbindungen im Gehirn von Frauen, diezur schnelleren Verbreitung des abnormen Tau-Proteins beitragenkönnten, was wiederum auf einen engen Zusammenhang mit dem kognitivenVerfall bei Alzheimer- und Demenzerkrankungen hinweist. Eine weitereStudie legt nahe, dass Frauen einen höheren Verbrauch anGehirnenergie als Männer aufweisen. Die könnte eine Erklärung für einbesseres verbales Gedächtnis sein und sie in die Lage versetzen, dieersten durch Alzheimer verursachten Veränderungen im Gehirn besserauszugleichen.Laut einer vierten Studie zeigten Frauen, die zwischen dem jungenErwachsenenalter und dem mittleren Lebensalter berufstätig waren, imspäten Alter eine langsamere Abnahme der Gedächtnisleistung gegenübernicht berufstätigen Frauen.Neuartige Behandlungsansätze in jüngsten klinischenAlzheimer-Studien getestetAuf der AAIC 2019 veröffentlichten Forscher die 18-monatigenErgebnisse einer Open-Label-Verlängerung der SNIFF-Studie, einePhase-II/III-Studie zur Bewertung der Verwendung von intranasalemInsulin für Patienten mit einer leicht kognitiven Beeinträchtigungoder Alzheimer. Die Studie, in der eine Gruppe aus knapp über 40Teilnehmern die ursprüngliche Arzneimittelabgabevorrichtungbenutzten, ergab, dass die mit Insulin behandelten Teilnehmerbedeutend bessere kognitive und funktionale Testergebnisse hatten alsdiejenigen, denen ein Placebo verabreicht wurde. Jedoch bei derVerwendung einer anderen Vorrichtung zur intranasalenArzneimittelabgabe konnte dies nicht beobachtet werden. Trotz dieservielversprechenden Ergebnisse sind Nachfolgestudien erforderlich.In einer weiteren Studie wurde der Beginn der GAIN-Studieverfolgt, einer groß angelegten Phase-II/III-Studie zu leichten bismittelschweren Alzheimer-Erkrankungen. Die Studie ist die erstegroße, internationale Studie zur Evaluierung eines therapeutischenAnsatzes, der auf neuen Daten basiert, die darauf hindeuten, dass dasallgemein mit Zahnfleischerkrankungen assoziierte BakteriumPorphyromonas gingivalis das Gehirn infizieren und zu Alzheimerführen kann. Im Rahmen der GAIN-Studie wurde mit der Aufnahme von 570Patienten in den USA und in Europa begonnen.Auf der AAIC 2019 wurde außerdem ein Bericht zu der von derAlzheimer's Association durchgeführten "U.S. Study to Protect BrainHealth Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk" (U.S. POINTER)vorgelegt, einer zweijährigen, randomisierten, kontrollierten Studie,die evaluieren soll, ob Lebensstil-Interventionen, die gleichzeitigauf viele Risikofaktoren abzielen, die kognitive Funktion von älterenErwachsenen mit einem höheren Risiko für kognitiven Verfallerfolgreich schützen können. In die U.S. POINTER-Studie, die derzeitan vier Standorten in den USA und bald an einem fünften durchgeführtwird, sollen insgesamt 2.000 Teilnehmer zwischen 60 und 79 Jahrenaufgenommen werden.Expertenrunde erörtert Rolle von Infektionserregern bei AlzheimerDie AAIC 2019 veranstaltete eine Podiumsdiskussion mit dem Titel"Emerging Concepts in Basic Science Series: Is There a Causative Rolefor Infectious Organisms in Alzheimer's Disease?" (Reihe NeueKonzepte der Grundlagenwissenschaft: Besteht ein kausalerZusammenhang zwischen Infektionserregern und Alzheimer), während derverschiedene Experten aus dem Fach verschiedene Standpunkte zur Rollevon Infektionserregern bei der Alzheimer-Krankheit diskutierten.- Zwei Wissenschaftler erklärten und verteidigten die Hypothese, dassdas Herpes-Virus ein Kausalfaktor für die Krankheit darstellt undvielleicht Gehirnentzündungen verursacht oder das Immunsystemschwächt.- Ein Forscher vertrat die Annahme, dass die Immunreaktion auf einebakterielle Infektion im Gehirn einen Kaskadeneffekt auslösen kann,der zu den bekannten Gehirnveränderungen führt, wie die Bildungamyloider Plaques - ein charakteristisches Merkmal derAlzheimer-Krankheit. Seiner Meinung nach schützt dasAmyloid-beta-Protein das Gehirn vor Infektionen, indem es dieeindringenden Mikroben in Amyloid-Ablagerungen einschließt.- Zwei Wissenschaftler stellten dagegen die Schlüsselaspekte dermikrobiellen Hypothese für Alzheimer in Frage und äußerten sogarBedenken, dass sie "den Fachbereich von einer wirkungsvollenForschung ablenken könnte".Informationen zur AAICDie Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ist dasweltweit größte Treffen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, dieauf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungenforschen. Die AAIC ist Teil des Forschungsprogramms der Alzheimer'sAssociation und dient als Katalysator für neue Erkenntnisse zuDemenzerkrankungen und zur Förderung einer dynamischen undkollegialen Forschungsgemeinschaft.Homepage der AAIC 2019: www.alz.org/aaic/AAIC 2019 Newsroom: www.alz.org/aaic/press.aspInformationen zur Alzheimer's Association®Die Alzheimer'sAssociation ist die weltgrößte freiwillige Gesundheitsorganisation,die sich Pflege, Unterstützung und Erforschung von Alzheimer zum Zielgesetzt hat. Das erklärte Ziel der Alzheimer's Association ist, dieAlzheimer-Krankheit durch Fortschritte in der Forschung und durchverbesserte Pflegeangebote für Betroffene zu beseitigen und dasDemenz-Risiko durch Förderung eines gesunden Gehirns zu mindern.Unsere Vision ist eine Welt ohne Alzheimer. Weitere Informationenerhalten Sie auf alz.org oder telefonisch unter800.272.3900.