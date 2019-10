Neue, auf dem 28. EADV-Kongress vorgestellte Studie zeigt, dass der tägliche Konsum von Süßigkeiten, Kuchen und ungesundem Essen mit Akne in Verbindung steht

Madrid (ots/PRNewswire) - Schlechte Ernährungsgewohnheiten,erhöhter Stress und agressive Hautpflegeroutinen gehören zu denmaßgeblichsten Faktoren, die mit Akne in Verbindung stehen - diesergab eine neue Studie.Die heute auf dem 28. EADV-Kongress in Madrid vorgestellte Studiehat die Exposition gegenüber unterschiedlichen verschlechterndenFaktoren auf Akne bei mehr als 6.700 Teilnehmern in sechs Ländern inNordamerika, Südamerika und Europa untersucht. Es ist die ersteForschung dieser Art, die sowohl externe als auch interne Faktorenuntersucht hat, die sich auf Akne auswirken können.Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass deutlich mehr Personen mitAkne (48,2 %) täglich Milchprodukte konsumieren als Personen ohneAkne (38,8 %). Die Differenz war auch bei kohlensäurehaltigen Säftenoder Sirups (35,6 % gegenüber 31 %), Gebäck und Schokolade (37 %gegenüber 27,8 %) und Süßwaren (29,7 % gegenüber 19,1 %) statistischbedeutend. Überraschenderweise konsumieren 11 % von Akne-BetroffenenMilchproteine, gegenüber 7 % ohne Akne, und 11,9 % derAkne-Betroffenen konsumieren Anabolika, gegenüber 3,2 % ohne Akne.Zu den Ergebnissen sagte Forschungsleiterin Professor BrigitteDréno, die die Untersuchung im Auftrag von Vichy Laboratoriesdurchführte: "Akne ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschenmit Hautproblemen einen Dermatologen aufsuchen. Die Schwere und dieReaktion auf die Behandlung könnten durch interne und externeFaktoren beeinflusst werden, die wir Exposomen nennen. Mit dieserStudie können nun erstmals die wichtigsten Exposomen-Faktoren fürAkne durch eine Patientenbefragung in Erfahrung gebracht werden,bevor eine Behandlung verschrieben wird."Exposition gegenüber Umweltgiften oder Stress wurden auch häufigerbei Teilnehmern mit Akne beobachtet als bei Kontrollteilnehmern. DieUntersuchung ergab auch, dass agressive Hautpflegepraktiken häufigerbei Akne-Betroffenen anzutreffen sind.Akne betrifft schätzungsweise jeden zehnten Menschen weltweit undist damit die achthäufigste Krankheit der Welt. Es wurde vor kurzemberichtet, dass Akne außerdem auch bis zu 40 % aller erwachsenenFrauen betrifft.Aufgrund ihrer Sichtbarkeit hat Akne erhebliche psychologischeAuswirkungen auf die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein vonPatienten. Mit Blick in die Zukunft fügt Professor Dréno hinzu: "DieAuswirkungen von Exposomen zu verstehen, zu identifizieren und zureduzieren ist wichtig für ein angemessenes Krankheitsmanagement, dasie sich auf den Verlauf und die Schwere von Akne sowie auf dieWirksamkeit von Behandlungen auswirken können."Pressekontakt:Weitere InformationenExpertenberatung oder Referenzen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mailan phoebe@spinkhealth.com oder telefonisch über +44-(0)1444-811-099.Original-Content von: 28th EADV Congress, übermittelt durch news aktuell