Berlin (ots) -Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat kein Problem mitder Erstattung von Homöopathika durch die Gesetzlichen Krankenkassen.Auch in den deutschen Apotheken haben homöopathische Arzneimittelviele Freunde. Aber: Apothekerinnen und Apotheker sind skeptischerals PTA. Und empfohlen werden Homöopathika meist Frauen, sehr seltennur Männern. Über diese und viele weitere Fakten und dieBeliebtheitsskala der Hersteller informiert eine geradeveröffentlichte aposcope-Studie.Insgesamt stimmten zwei Drittel der 512 befragten Inhaber*innen,angestellten Apotheker*innen und PTA der Aussage zu: "Homöopathikasollten als freiwillige Zusatzleistung von den Krankenkassenweiterhin erstattet werden." Nur 31 Prozent äußern sich kritisch,darunter 16 Prozent, die die Leistung strikt ablehnen. 3,1 Prozenthatten zu der Frage keine Meinung.Auffällig: Unter PTA ist die Zustimmung zu der Satzungsleistungdeutlich höher als unter den approbierten Kollegen. Während 83Prozent der PTA sich positiv äußern, tut es nur jeder zweiteApotheker. Von ihnen äußerten sich 47 Prozent ablehnend, jeder vierteaus dieser Gruppe ist gegen die Erstattung. Die Umfrageergebnissezeigen zudem, dass Frauen dem Thema Erstattung von Homöopathieinsgesamt offener gegenüberstehen als ihre männlichen Kollegen.Eine Mehrheit von 67 Prozent der Apotheker und 87 Prozent der PTAhalten Homöopathie für eine sinnvolle Ergänzung der Schulmedizin. ZumImage der Homöopathie insgesamt befragt, sieht knapp die Hälftedieses als unverändert an, etwas mehr nehmen eine Verschlechterung(29 Prozent) als eine Verbesserung (17 Prozent) wahr. Trotzdem glaubteine Mehrheit, dass der Markt eher wachsen als zurückgehen wird.In der umfassenden Studie "Homöopathika 2019: Einzel- undKomplexmittel in der Apotheke" wurden die Teilnehmer zum Beispielauch danach gefragt, ob Homöopathika aus ihrer Sicht denselbenZulassungsprozess wie OTC-Arzneimittel durchlaufen sollten. Und obsie nur von Heilpraktikern und spezialisierten Ärzten abgegebenwerden sollten.Wie üblich bei aposcope wurde detailliert auch dieHerstellerbekanntheit abgefragt. Die Teams sollten zudem angeben, obsie die Präparate als Zusatzempfehlung oder nur auf Nachfrageabgeben, hier wurde im Detail nach Indikationsbereichendifferenziert. In den insgesamt 40 Fragen ging es auch um dieAbgabehäufigkeit und den Umgang mit bestimmten Kundengruppen. Für dieStudie "Homöopathika 2019: Einzel- und Komplexmittel in der Apotheke"wurden von aposcope am 11. und 12. September 2019 insgesamt 512Apothekerinnen, Apotheker und PTA befragt. Die Studie kann untermarktforschung.aposcope.de bestellt werden.Über aposcopeWir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekernund PTA. Ein eigenes Online-Panel aus mehr als 2.000Apothekeneigentümern und -mitarbeitern ermöglicht Unternehmen undOrganisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, diePerspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcopevertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effizienteEntscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebotder EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 MitarbeiternMedien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarktbetreibt.Pressekontakt:APOSCOPEWeWork Sony Center Kemperplatz 1 Building A10785 BerlinJasmin KratzProduktmanagerinTelefon: (030) 802080 - 531Fax: (030) 802080 - 539E-Mail: jasmin.kratz@aposcope.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell