Neue Zahlen zur Lebenserwartung bei Mukoviszidose (FOTO)

Bonn/Würzburg (ots) -Im Rahmen der diesjährigen Deutschen Mukoviszidose Tagung stellteder medizinische Leiter des Deutschen Mukoviszidose-Registers, PD Dr.med. Lutz Nährlich, die aktuellen Ergebnisse zur Mortalität beiMukoviszidose vor. Damit sind erstmals Aussagen über dieLebenserwartung für heute Neugeborene mit Mukoviszidose inDeutschland möglich.Bei der Diagnose einer chronischen Erkrankung ist die Frage nachder Lebenserwartung für Betroffene und Angehörige oft ein bewegendesund zentrales Thema. Dass Mukoviszidose aufgrund der Fortschritte inder Medizin keine reine Kinderkrankheit mehr ist, ist schon seiteinigen Jahren offensichtlich. Nun ist es jedoch erstmals möglich,aufgrund der Datenbasis des Deutschen Mukoviszidose-Registers sowieinternational akzeptierter und vergleichbarer Analyseverfahrenkonkrete Kennwerte für die Lebenszeit, das mittlere Überlebensalterund die Lebenserwartung vorzustellen. Basis dieser Berechnungen, dieim aktuellen Jahresberichtsband 2017 aus dem Register veröffentlichtwerden, ist der Zeitraum 2012 bis 2016.Lebenserwartung: für heute Neugeborene mit Mukoviszidose bei 50JahrenDie Lebenserwartung ist die im Durchschnitt zu erwartende Zeit,die einem Menschen ab einem bestimmten Alter bis zum Tod verbleibt.Sie wird für einen festgelegten Zeitraum berechnet und beruht aufaktuellen und altersspezifischen Todesraten. Die Lebenserwartung istdaher für jedes Lebensalter unterschiedlich und entspricht nicht demmittleren Überlebensalter.Die Lebenserwartung eines heute geborenen Menschen mitMukoviszidose in Deutschland liegt bei 50 Jahren. Zum Vergleich:Aktuell beträgt die Lebenserwartung eines gesunden männlichenNeugeborenen in Deutschland 78 Jahre, die eines weiblichenNeugeborenen 83 Jahre (www.statista.de). Alle aktuellen Kennwerte zurLebenserwartung bei Mukoviszidose-Patienten beziehen sich auf dieindividuell sehr unterschiedliche Gesamtheit der Patienten inDeutschland. Sie lassen daher nur eingeschränkt Rückschlüsse auf denEinzelnen zu. Wichtige Einflussfaktoren sind laut Literatur u.a. dasGeschlecht, die vorliegende Genmutation und die exokrinePankreasfunktion. Allen Berechnungen liegt die aktuelle Rate anTodesfällen zugrunde, die sich in der Vergangenheit stetig verringerthat.Im Berichtsjahr 2017 wurden 48 Todesfälle von Menschen mitMukoviszidose (25 Mädchen/Frauen und 23 Jungen/Männer) in dasDeutsche Mukoviszidose-Register dokumentiert. Haupttodesursachenstellten kardiopulmonale (75,0%) und maligne Erkrankungen (4,2%) dar.In jeweils 8,3% der Fälle lagen andere bzw. unbekannte Ursachen vor.Die Mehrheit der Patienten ist im jungen Erwachsenenalter verstorben- 42% im Alter von 18 bis 29 Jahren (2015: 40%, 2016: 37%) und 29% imAlter von 30 bis 39 Jahren (2015: 36%, 2016: 32%).Mittleres ÜberlebensalterDas mittlere Überlebensalter ist definiert als der Medianwert derÜberlebenszeit von Patienten mit einer bestimmten Erkrankung, alsodas erwartete Alter, in dem nur noch 50 Prozent der Patienten leben.Um Schwankungen durch die jährlich unterschiedliche Zahl derTodesfälle auszugleichen, wird nach Sykes (Journal of ClinicalEpidemiology 2016;70:206) eine COX PH Regressionsanalyse in einemFünf-Jahres-Zeitraum durchgeführt. Im Fünf-Jahres-Zeitfenster von2012 bis 2016 wurden im Deutschen Mukoviszidose-Register 7.181Menschen mit Mukoviszidose (inkl. transplantierter Patienten) und 423Todesfälle erfasst. Der Anteil der aus der Nachbeobachtung verlorenenPatienten betrug 71 (1%). Das mittlere Überleben beträgt damit fürdie genannte Zeitspanne 47,5 Jahre (Konfidenzintervall: 44,8 bis 49,7Jahre).Im Vergleich hierzu lag das mittlere Überlebensalter fürMukoviszidose-Patienten im selben Zeitraum und mit vergleichbarerMethode berechnet in den USA bei 42,7 Jahren, in Großbritannien bei47,0 Jahren und in Kanada bei 53,3 Jahren.Bedeutung der aktuellen KennzahlenZunächst einmal sind die aktuellen Kennzahlen eine sehrerfreuliche Nachricht für alle Mukoviszidose-Patienten und ihreAngehörigen, zeigen sie doch, dass die Betroffenen aufgrund derFortschritte in der Therapie die Chance haben, ein mittleresErwachsenenalter zu erreichen. Die Tatsache, dassMukoviszidose-Patienten immer älter werden, birgt jedoch auch eineHerausforderung: die therapeutischen Versorgungsstrukturen sindvielerorts noch darauf ausgerichtet, dass Mukoviszidose eineKinderkrankheit ist. Hier ist dringende Weiterentwicklung nötig, umdie zunehmende Zahl erwachsener Mukoviszidose-Patienten auch künftigangemessen versorgen zu können.Eine gerechtere Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungenfordert auch der Deutsche Ethikrat in seiner heute veröffentlichtenAd-hoc-Empfehlung: Zu den geforderten Maßnahmen gehören eine bessereAus- und Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften in Bezug aufDiagnose und Behandlung seltener Erkrankungen, den bundesweitenAufbau zertifizierter Zentren für seltene Erkrankungen sowie dieStärkung von Selbsthilfe- und Patientenorganisationen. DieAd-hoc-Empfehlung des Ethikrats ist nachzulesen unter:https://www.ethikrat.org/mitteilungen/Weitere Informationen im Berichtsband 2017 aus dem DeutschenMukoviszidose-Register auf unserer Internetseite:http://ots.de/qoOxYFHintergrund-InformationenÜber das Deutsche Mukoviszidose-Register Das DeutscheMukoviszidose-Register wurde vom Mukoviszidose e.V. im Jahr 1995gestartet, mit dem Ziel, medizinische Daten derMukoviszidose-Patienten in Deutschland anonymisiert zu dokumentierenund auszuwerten. Die Daten im Register dienen dazu, dieVersorgungssituation von Patienten mit Mukoviszidose in Deutschlandzu erfassen, zu analysieren und zu verbessern, und sie bilden dieGrundlage für Versorgungsforschung, Therapieentwicklung und dieinterne Qualitätssicherung der teilnehmendenMukoviszidose-Ambulanzen. Einmal im Jahr werden die Registerdaten inje einem Berichtsband für Patienten und Therapeuten aufbereitet undtransparent dargestellt. Seit 2004 besteht darüber hinaus eineKooperation mit dem europäischen Patientenregister der EuropeanCystic Fibrosis Society (ECFS). Anonymisierte Daten werden einmaljährlich an das europäische CF-Register übermittelt und ausgewertet.Über MukoviszidoseIn Deutschland sind bis zu 8.000 Kinder, Jugendliche undErwachsene von der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose betroffen.Durch eine Störung des Salz- und Wasserhaushalts im Körper bildetsich bei Mukoviszidose-Betroffenen ein zähflüssiges Sekret, dasOrgane wie die Lunge und die Bauchspeicheldrüse irreparabel schädigt.Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 150 bis 200 Kinder mit derseltenen Krankheit geboren.Über den Mukoviszidose e.V.Der Mukoviszidose e.V. vernetzt die Patienten, ihre Angehörigen,Ärzte, Therapeuten und Forscher. Er bündelt unterschiedlicheErfahrungen, Kompetenzen sowie Perspektiven mit dem Ziel, jedemBetroffenen ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit Mukoviszidoseermöglichen zu können. 