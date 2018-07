Mainz (ots) -Die neue ZDFzeit-Reihe "Supermächte" widmet sich dem wechselvollenKräftespiel der mächtigsten Staaten der Welt: China, USA undRussland. Den Auftakt macht am Dienstag, 17. Juli 2018, 20.15 Uhr,der Film "Supermächte - Angst vor China?" von Annette von der Heydeund Stefan Brauburger.China ist die aufstrebende Großmacht des 21. Jahrhunderts.Präsident und Parteichef Xi Jinping will China an die Weltspitzeführen: Nicht nur in Wirtschaft und Technologie, sondern auchpolitisch, kulturell und - bis zur Mitte des Jahrhunderts - auchmilitärisch. Was bedeutet das für die internationale Ordnung? IstChina bald die Nummer eins? Büßen die USA ihren führenden Rang ein?Welche Rolle spielt Russland?Stefan Brauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte: "Diewichtigsten 'Player' der internationalen Architektur bestimmen ihrePosition gerade neu und damit ihren globalen Einfluss. Diedreiteilige Doku-Reihe versucht eine aktuelle Standortbestimmung,schaut dabei aber auch zurück in die Geschichte, in die Vergangenheitdes Strebens nach Weltgeltung."Es folgen Filme über die USA - "Supermächte - America first?" amDienstag, 24. Juli 2018, 20.15 Uhr - und Russland - "Supermächte -Russlands Rückkehr?" am Dienstag, 31. Juli 2018, 20.15 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/supermaechte/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell