Neue ZDFinfo-Doku zum Ende des Prager Frühlings vor 50 Jahren (FOTO)

Mainz (ots) -Am 21. August 1968 standen tschechische und slowakischeDemonstranten sowjetischen Panzern auf dem Wenzelsplatz in Praggegenüber und schrien ihre Wut in die Kanonenrohre. Den Weg vom"Traum zum Trauma" ruft am Dienstag, 21. August 2018, 20.15 Uhr, dieZDFinfo-Doku "Der Prager Frühling und die Deutschen" in Erinnerung.Die Bilder vom Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in dieTschechoslowakei gingen vor 50 Jahren um die Welt. Die Idee vom"Sozialismus mit menschlichem Antlitz" wurde von den Soldaten aus derSowjetunion, Polen, Ungarn, Bulgarien und der DDR konterkariert. DieInvasoren besetzten alle strategisch wichtigen Positionen des Landes.50 Jahre danach dokumentiert der Film von Michael Kloft nicht nurdie Ereignisse des Jahres 1968 in der Tschechoslowakei, sondern auchdie Auswirkungen auf die beiden deutschen Staaten. Die mutigenReformen des neuen Parteichefs in Prag, Alexander Dubcek, gaben vorallem jungen Menschen Hoffnung auf eine Zukunft ohne Zensur,Gängelung und Repression.Jan Pauer erlebte als 17-Jähriger die Ereignisse in Prag und hatspäter als Historiker in der Bundesrepublik den "Prager Frühling"wissenschaftlich erforscht. Dana Horáková, von 2002 bis 2004Kultursenatorin in Hamburg, studierte 1968 an der Karls-UniversitätPhilosophie. Sie engagierte sich damals in einer Studentengruppe, diesich für einen Dialog zwischen Marxisten und Christen einsetzte. Sievergleicht die Stimmung von damals mit "der ersten Liebe", die sie"blind" gemacht habe für die schrecklichen Folgen des Aufbruchs ineine neue Zeit.ZDFinfo sendet die Dokumentation "Der Prager Frühling und dieDeutschen - Vom Traum zum Trauma" erneut am Freitag, 31. August 2018,13.30 Uhr, und am Mittwoch, 26. September 2018, 12.45 Uhr.